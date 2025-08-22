Diário do Nordeste
Como o setor de construção e reforma impulsiona a economia cearense

Daniela Cabral
Daniela Cabral é empresária
Poucos setores têm tanta capacidade de impactar a economia, movimentar cadeias produtivas e transformar realidades quanto o da construção e reforma. No Ceará, essa força se traduz em um cenário dinâmico, que vai da expansão urbana planejada às melhorias residenciais que elevam o padrão de vida das famílias.
 
Reformar ou construir é, antes de tudo, um gesto de confiança no presente e de visão para o futuro. Seja na atualização de um imóvel comercial, na modernização de um lar ou na concepção de um novo empreendimento, cada obra aciona uma cadeia robusta que envolve desde o planejamento técnico até o acabamento. Arquitetos, engenheiros, fornecedores, lojistas, mestres de obras e profissionais especializados são mobilizados em uma engrenagem que gera emprego, renda e desenvolvimento.
 
O impacto desse movimento vai além dos muros dos imóveis. O setor fomenta o consumo local, fortalece o comércio especializado, aquece o mercado de móveis e decoração, além de incentivar o uso de tecnologias sustentáveis. É uma engrenagem que impulsiona, ao mesmo tempo, economia, urbanismo e qualidade de vida.
 
No Ceará, temos acompanhado um movimento crescente de investimentos privados, seja na criação de novos empreendimentos ou na requalificação de imóveis. Reformas que antes se limitavam à manutenção hoje assumem um papel estratégico: ressignificam espaços, agregam valor e refletem um consumidor cada vez mais exigente, que prioriza conforto, funcionalidade, eficiência energética e escolhas conscientes de materiais.
 
Esse comportamento revela algo ainda mais relevante: a confiança. Quando famílias e investidores decidem transformar seus espaços, estão sinalizando otimismo com o presente e aposta no futuro. E essa decisão reverbera em outros setores — marcenaria, mobiliário, iluminação, automação, energia solar — criando um ciclo virtuoso de crescimento econômico e inovação.
 
Ao impulsionar negócios, gerar empregos e transformar cidades, o setor da construção assume um protagonismo silencioso, porém decisivo, na engrenagem econômica do nosso estado. E onde há obra com propósito, há crescimento consistente — para pessoas, empresas e para o próprio Ceará.
 
