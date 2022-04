Como investir durante o período eleitoral?

Esse ano teremos mais uma eleição para presidente, e aqueles que têm investimentos já sabem, essa é uma época de bastante indecisão tanto política quanto econômica. No entanto, essa eleição promete ser mais morna que as outras, uma vez que os comentários políticos dos dois candidatos de maior intenção de voto têm mostrado maior tendência ao populismo e menor preocupação fiscal.

Ainda assim, existem investimentos mais seguros para épocas de indecisão, principalmente títulos com rendimento atrelado à inflação. A depender de quem ganhar a eleição, poderemos ter um grande aumento dos gastos do governo, o que pode levar a taxas de inflação consistentemente mais altas, e esse tipo de investimento sempre trará um retorno acima da inflação.

O título público do Governo Federal, por exemplo, hoje está pagando a inflação mais 5,42% ao ano para um título de 2 anos, o que é uma taxa muito alta para um risco tão baixo. Além dos títulos federais, temos também aplicações isentas de imposto de renda com risco de grandes empresas, algumas pagando inflação mais 6% ao ano livre de imposto de renda.

Mas, se as suas preocupações são que as coisas aqui desandem de vez com um aumento exacerbado do populismo, o dólar pode ser uma ótima escolha. A moeda americana já acumula uma queda de quase 20% desde o topo de dezembro. Então, aplicações dolarizadas podem proteger os investidores de malabarismos futuros dos nossos governantes.

Nesse caso, o ideal é ir aplicando em dólar aos poucos, pois é sempre muito difícil prever o que vai acontecer com a moeda. A ideia não é comprar o dólar na casa de câmbio, mas sim procurar fundos de renda fixa internacionais, ouro e até mesmo ações (principalmente se puder aplicar com o principal protegido).

Já para quem quer aplicar no curto-prazo, as aplicações em CDI acabam sendo as melhores, devido às altas taxas de juros que vamos experimentar por pelo menos 12 meses. Vale lembrar que aplicar em CDI traz consigo um custo de oportunidade, pois quando a SELIC começar a cair, as outras aplicações poderão já estar bastante valorizadas.

Gustavo Eufrásio Farias é sócio da VLGI Investimentos