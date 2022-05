Como evitar a mortalidade de pequenos negócios criados na pandemia?

Nem mesmo a crise causada pela pandemia foi capaz de frear a escalada do empreendedorismo no Brasil. A necessidade de sobreviver após perder a principal fonte de renda fez diversos brasileiros se verem obrigados a abrir seu próprio negócio.

Nos últimos dois anos, 40% dos brasileiros começaram a empreender na Região Nordeste, apresentando um aumento de cinco pontos percentuais se comparado com os indicadores do início deste ano. Os dados são do Estudo “Pandemia e os Impactos Financeiros”, realizado pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box.