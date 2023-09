Como emagrecer sem ficar com o rosto flácido?

A paciente perdeu alguns quilinhos no corpo e, sem mais nem menos, a pele do rosto ficou mais flácida.

Esse problema comum pode deixar muita gente angustiada, fazendo com que a alegria alcançada pelo emagrecimento do corpo seja substituída,em pouco tempo, pela insatisfação com a pele facial.

Esse tipo de problema ocorre porque a gordura facial é uma das responsáveis pela sustentação do nosso rosto. Ao perder peso, reduzimos essa gordura e a região fica flácida.

É aconselhável que, antes ou concomitantemente ao emagrecimento corporal, seja utilizada a tecnologia de ultrassom microfocado associada a bioestimuladores de colágeno injetáveis para que haja o fortalecimento dos ligamentos inseridos na face e a reposição do colágeno perdido .

De fato, esse procedimento proporciona uma lipoescultura na face, deixando os contornos do rosto mais definidos. Assim, haverá uma maior firmeza na ancoragem dos ligamentos profundos da face.

Além disso, a pessoa que está passando pelo problema de flacidez no rosto deve inserir em seu tratamento a aplicação de preenchimentos faciais como, por exemplo , o ácido hialurônico e fazer skincares à base de Vitamina C e colágeno para firmar a pele.

Outras formas de tratamento para esse problema são o uso de tecnologias

para contração imediata da pele e reposicionamento muscular. A associação de tratamentos são fundamentais para devolver os formatos naturais em pontos específicos da pele.

Desse modo, conciliar o processo de emagrecimento corporal com os cuidados com o seu rosto contribui para uma pele mais firme e com volume adequado.

E um bônus: você pode prevenir e até diminuir a flacidez com uma alimentação equilibrada. Por isso, invista em alimentos ricos em antioxidantes, porque esses alimentos ajudam a manter a pele mais firme e com muita jovialidade.