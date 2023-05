Como as empresas podem aproveitar as energias renováveis

O mundo está em uma corrida para reduzir sua dependência dos combustíveis fósseis e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Nesse contexto, as energias renováveis ganham destaque como uma solução promissora para atender às necessidades energéticas globais. No Brasil, especialmente no Ceará, o potencial para o desenvolvimento de energias limpas é significativo, dada a alta demanda por produção de energia e as características geográficas ideais que possuímos.



As fontes de energias renováveis vêm crescendo ano a ano no país. Em 2022, o Brasil passou a figurar como oitavo maior gerador de energia solar do mundo. A matriz energética nacional vem se modificando, com avanço da fonte solar e eólica, que hoje ocupam a segunda e terceira posição respectivamente na matriz energética do Brasil, com 13,1 % de geração solar e 11,5% de energia eólica, conforme a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Ao aproveitar essas potencialidades, as empresas podem se posicionar como líderes no mercado de energia limpa. Investimentos em usinas solares e eólicas não apenas garantem um abastecimento sustentável de energia, mas também geram incentivos e impulsionam a economia local. Além disso, ao utilizar fontes renováveis, as empresas suprem sua dependência de combustíveis fósseis, o que pode diminuir os efeitos das variações dos preços do petróleo e do gás natural. A tendência natural é de que esse setor só cresça, com o aumento da frota de veículos elétricos no país, com o crescimento do mercado livre de energia solar e do avanço dos parques eólicos.

Com o início do funcionamento do Hub de Hidrogênio Verde no Ceará, o estado parte na frente para se tornar referência em energia limpa e exportar o produto para diversos países. Esse pioneirismo local deve atrair a atenção mais de investimentos, o que pode trazer uma série de benefícios para a economia local, como o aumento da demanda por profissionais para atuar neste segmento, bem como para as empresas que já investem e que irão trabalhar nesta área. As fontes de energias renováveis são um caminho irreversível para termos um planeta mais sustentável e com mais oportunidades de crescimento. Elas são o futuro que chegou no presente.