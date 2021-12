Como apostar no “clean beauty”

O mundo frequentemente passa por diversas transformações. No segmento da beleza, tal fundamento não teria motivo para ser exceção, afinal, a área de cosméticos e higiene costuma acompanhar as necessidades da sociedade. Em 2020, questões relacionadas ao consumo ganharam ainda mais força. Entre tantos questionamentos, há muitas pessoas que exigem dos produtos de beleza e higiene uma preocupação maior com o meio ambiente.

O termo “clean beauty”, que em tradução para o português significa “beleza de forma limpa”, dá nome a essa tendência no segmento dos cosméticos que recebeu notoriedade nos últimos tempos: a busca por produtos ecologicamente corretos, saudáveis e seguros. Um princípio que é pregado por defensores da ideia em voga é que a tecnologia é aliada na confecção de itens de beleza e capaz, portanto, de produzir materiais naturais de forma segura e com o menor dano possível ao meio ambiente.

De acordo com números divulgados em 2019 pela Nielsen, empresa global de dados e medição, 42% dos consumidores brasileiros estão mudando hábitos de consumo para reduzir impactos à natureza, e 30% das pessoas entrevistadas se atentam aos ingredientes presentes nos produtos que adquirem. Diante dessa nova realidade, diversos negócios se questionam sobre como investir nesta tendência. Entre algumas das maneiras válidas para aplicar ações ecologicamente corretas, é possível se atentar ao descarte de embalagens. Do ponto de vista das empresas, medidas de reutilização também podem ser interessantes, além de um investimento maior em práticas e matérias-primas mais sustentáveis. Já no caso de companhias líderes no campo da produção e detentoras de tecnologias de ponta, é possível fomentar pesquisas e práticas que permitam um maior avanço na consciência ambiental.

Toda a discussão ganha força em um cenário promissor, já que o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, de acordo com o provedor de pesquisas Euromonitor International, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão. O país é uma verdadeira potência na área e, para se fortalecer ainda mais, é importante se adaptar.

Shalisa Boso é empresário