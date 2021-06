Como adaptar o seu negócio a transformação digital acelerada na pandemia

Legenda: Rodrigo Coifman é diretor empresarial Foto: Arquivo pessoal

Se antes da pandemia a transformação digital já estava em ritmo acelerado, com as mudanças impostas pela Covid-19 as pequenas, médias e grandes empresas estão vivendo um grande desafio com essa transição frenética. Por isso, é fundamental que os gestores entendam o papel que uma boa comunicação pode fazer pelo seu negócio. Compreender esse caminho e colocar em prática ações que elevem o potencial de uma empresa é um diferencial na concorrência.

As restrições necessárias para conter o avanço do novo coronavírus vieram junto com um leque de aflições que dezenas de organizações não estavam preparadas. Como manter uma presença digital qualificada em meio ao turbilhão de informações compartilhadas diariamente?

Para se ter ideia do alcance do ambiente digital, cerca de 97% dos internautas buscam informações online antes de comprar em lojas físicas, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Dessa forma, cada vez mais as empresas sentem a necessidade de aperfeiçoar e otimizar o universo online para favorecer o seu negócio. Uma aceleradora digital é aliada de empresas para viabilizar as ferramentas disponíveis no ambiente virtual.

De forma prática, esse serviço trabalha com quatro pilares essenciais: consultoria, performance, vendas e tecnologia. Com a adoção dessas estratégias, são implantados processos comerciais, integração de sistemas, acompanhamento dos resultados e definição de metas.

Sem dúvida, é indispensável que uma empresa esteja atenta ao cenário onde ela está inserida, pois o mercado muda de forma rápida e quem não inovar constantemente para atender seus clientes vai ficar para trás.

Eu diria que esses pilares são cruciais para todo negócio que busca crescer de forma sustentável no mercado, sobretudo no segmento B2B (empresas que fazem negócios com outras empresas) e B2C (que envolvem transações realizadas via internet entre empresas e consumidores).

Rodrigo Coifman

Diretor empresarial