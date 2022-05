Comissão externa: MEC, nota?

Foi divulgado na última semana o Relatório nº1/2022 de avaliações da educação básica da Comissão Externa de Acompanhamento do Ministério da Educação (CEXMEC), nele foram identificados os principais desafios e alertas acerca das seguintes provas: ENEM, SAEB e ENCCEJA.

Conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), esse relatório analisou os desafios técnicos e legais que, se superados possibilitarão a aplicação desses exames, além disso, encontramos nesse registro uma válida comparação das verbas anteriores aplicadas para essa finalidade.

À vista disso a Comissão listou alguns “alertas, que devem ser acompanhados com diligência no decorrer deste ano para que não haja prejuízos significativos ao andamento dessas avaliações.” Em resumo, vejamos alguns destes apontamentos: durante o atual governo, a gestão do INEP nomeou sete diretores de avaliações, todavia, a alternância foi tamanha “que nenhum diretor completou seis meses no posto.” Em relação aos orçamentos usados: “em 2021 em comparação com 2019, a queda nominal é de 37% para o SAEB, e de 54% para o ENEM.”

Sobre a aplicação do ENEM 2021, de acordo com a CEXMEC, essa edição ficará marcada como a de “menor proporção de inscritos pretos, pardos e indígenas e daqueles com renda familiar de até 1,5 salário mínimo e com o menor número de inscritos desde 2005.” Além disso, são críticas as indefinições que atrasam a implementação e formulação das novas matrizes da avaliação do novo ENEM; outrossim, também estão desatualizadas as matrizes do SAEB de português e matemática do 5º e 9º ano do ensino fundamental, e da 3ª série do ensino médio.

Como se isso não bastasse, as edições do ENEM de 2019, 2020 e 2021 usaram questões do o Banco Nacional de Itens (BNI) de 2018, ademais “o INEP está considerando a possibilidade de reutilizar itens de edições passadas do ENEM no exame de 2022.” No tocante ao ENCCEJA o principal problema identificado foram as elevadas taxas de abstenção, tanto para Ensino Médio (68,2%) como, para Ensino Fundamental (84,2%). No entanto, ainda estamos em maio senhores, o que o inflexível tempo nos responderá?

Davi Marreiro é professor e consultor pedagógico