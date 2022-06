Comissão da Enel na Câmara e Reajuste Abusivo

Desde abril, a Enel anunciou um aumento de 24% nas tarifas de energia elétrica dos domicílios cearenses. Em maio, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) anunciou a criação da Comissão Especial de Acompanhamento da Prestação de Serviço e Cobrança Tarifária pela Enel para seguir os serviços da distribuidora ao Ceará. Unindo meu compromisso com a população cearense e o fato do meu partido, o PL, ser a segunda maior bancada da Casa, encaminhei um requerimento solicitando nossa inclusão na Comissão, porém, tive o pedido negado.

A população precisa de explicações e, sobretudo, de investigação e acompanhamento da Enel. Espero que, ao contrário de outras comissões, esta não dure apenas alguns meses e acabe sem uma resolução definitiva. Apesar da recusa para integrar o time da Comissão, continuarei fazendo o meu papel: cobrando, reivindicando e buscando ações mais efetivas para que a população seja amparada e tenha respostas o mais breve possível. Devo questionar porque é esse o serviço que presto à população. Trabalharei para que a Câmara seja protagonista no debate para a redução da tarifa, até porque Fortaleza é uma das capitais mais populosas e que mais precisa dessa prestação de serviço, principalmente nas comunidades mais carentes.

Vale ressaltar que o Estado e a governadora Izolda Cela continuam omissos, afirmando não ter responsabilidade sobre essa cobrança exorbitante, entretanto, eles precisam se posicionar uma vez que a concessão da Enel é realizada pelo governo estadual. Espero que os colegas da comissão tenham seriedade para cumprir com os deveres que a população fortalezense nos exige e cobra. Mesmo fora do time de acompanhamento, irei fiscalizar para que a comissão tenha seriedade.

O aumento da tarifa prejudica toda a população, principalmente as de baixa renda e das periferias, e é injustificável, visto o lucro considerável que a companhia vem tendo – 3,1 bilhões de euros no ano passado. É preciso pulso firme para reivindicar direitos que a população tem; é preciso, sobretudo, unir forças para atender às demandas do povo. É por isso que estamos ocupando uma cadeira no legislativo municipal: para servir e reivindicar pelo povo!

Pedro Matos é vereador de Fortaleza pelo PL