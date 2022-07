Comerciante, parceiro do negócio

Pensar em comércio é pensar em parceria. É pensar nos impactos positivos que as relações comerciais geram em um país gigantesco como o nosso e que se refletem no acesso da população a produtos de diferentes necessidades.

No Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, exalto o profissional que simboliza essa parceria e cuja função é primordial para criar pontes e levar produtos a todas as áreas, inclusive, as mais distantes, respeitando a cultura e os hábitos de cada localidade.

Sua atividade estimula o desenvolvimento dos demais ofícios ao atender o consumidor e permitir mais estabilidade à produção, com a formação de estoques, por exemplo, entre outros benefícios. Muitas vezes, é por meio do comerciante e da sua presença em todos os cantos do Brasil que conseguimos chegar a certas populações.

Olhando para a indústria onde atuo, de transformação de termoplásticos para o segmento de utilidades domésticas, o comerciante é uma verdadeira extensão da empresa, entre outros motivos, porque proporciona a capilarização dos nossos itens, oferecendo mais variedade e facilidade de acesso ao consumidor final. É nele em que o consumidor confia e quando o temos do nosso lado, nos representando lá na ponta, damos mais personalidade ao processo de compra e venda.

Nosso respeito pelo comerciante, do pequeno ao grande, é imenso porque é ele quem conhece a cara do nosso público, ouve suas demandas e é capaz de, a partir da nossa matéria-prima, atender aos anseios do mercado.

A depender do porte da empresa, esse profissional assume diferentes papéis, responsabilizando-se pelas compras, financeiro, vendas e atendimento ao cliente. Acompanhar todo o esforço, comprometimento e determinação é, de certa forma, ver a riqueza e a pluralidade do nosso país. Afinal, o comerciante traz aspectos que são, indiscutivelmente, a cara do Brasil, tais como criatividade, capacidade de inovação e coragem para assumir riscos e se manter atualizado.

Cabe a nós, que lidamos e respeitamos o comerciante, ser suporte, oferecendo capacitação, materiais de apoio e informação, que se convertam em inteligência de mercado e dado relevante para a tomada de decisão.

Guilherme Pegado Junior é presidente da Arca Plast