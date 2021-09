Comemoração do 7 de setembro

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

As comemorações alusivas à Independência do Brasil estão sendo objeto de preocupação de chefes militares, sequiosos para que o memorável acontecimento seja festejado sem perturbações da ordem pública, deixando transparecer o sentimento de nacionalidade, na expectativa de que tudo transcorra sem qualquer distúrbio, como sempre há ocorrido em toda extensão do território brasileiro.

Os desencontros registrados entre integrantes do Poder Central e segmentos mais impulsivos de nossa população não deverão ocorrer, a fim de que predomine o senso de patriotismo, que há prevalecido noutras ocasiões em que foi celebrado o magno evento.

Em Brasília, o presidente da República, Jair Bolsonaro, Ministros de Estado e inúmeras autoridades, quer civis ou uniformizadas, além de convidados, assistirão ao solene acontecimento, a exemplo de anos anteriores, sob acompanhamento de segmentos populares.

As forças oposicionistas limitar-se-ão a observar a tropa cadenciada, com aplausos que estrugirão, certamente num sinal de respeito às nossas mais caras tradições.

Pelo sim ou pelo não, as garantias de paz e tranquilidade serão postas em prática, como disciplina entre os presentes, dessa maneira, preservando-se a solenidade da “festa cívica”, sem que nada possa obstaculizar o inapagável ato rememorativo.

As discordâncias no âmbito do Parlamento restringir-se-ão ao Plenário e nunca às ruas, já que estas são do povo, habitualmente galvanizado pela vocação patriótica e o seu “amor febril pelo Brasil”.

Em todos os recantos das capitais brasileiras a célebre data ensejará festejos glorificantes, numa afirmação dos nossos pendores democráticos, que perduram com a mais evidente superioridade.

Confia-se, assim, em que é nesse ambiente de inabalável compreensão que milhares de pelotões desfilarão, demonstrando devoção à Pátria, que sempre preponderará no seio de nossas Forças Armadas.

Relembre-se que, fora despendida galhardia pela ordem e progresso de nossa Nação, em absoluto clima de democracia irrestrita, como diretriz de nossa postura cívica. Se assim o for, podemos entoar o “meu Brasil brasileiro...”, como preconiza o cancioneiro popular.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte