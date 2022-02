Começa a tomar corpo a campanha

Principiam a transparecer lances mais consolidados da campanha presidencial, refletindo nos pleitos estaduais, com desincompatibilizações e os acertos para reuniões de escolhas formais dos candidatos, embora alguns indecisos, como o senador Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, em dúvida quanto à respectiva arrancada, mesmo os seus coestaduanos considerando-o em condições de repetir Magalhães Pinto, Tancredo Neves e alguns outros, que tiveram realce no plano regional, com ressonância no restante do País.

Como, definitivamente direcionados, para a caminhada das urnas seguem Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, João Dória além de outros, numa comprovação de que já começou a esquentar os rumos da disputa, com os primeiros esboços de coligações, colocando-se os pretendentes em passos agigantados, cada qual esperando que a sua chance para encabeçar a chapa passe a surgir de maneira mais positiva, com vistas à batalha urnística vindoura, tendente a transformar-se numa peleja de intensidade crescente, em razão da capilaridade daqueles que se aprestam para mostrar que têm qualificações para competir, vislumbrando êxito numa refrega em que cerca de cinco nomes devem chegar ao final melhor posicionados.

Se são verdadeiras e as possibilidades de Lula, os demais postulantes somam, a cada dia, mais vantagens, conforme atestam observadores abalizados, dispostos a apontar os horizontes que elevam as chances dos mais bem situados.

Ciro Gomes, indicando mais de 7% de intenções, confia em que os leais colaboradores sabem estimulá-lo a prosseguir com vitalidade, ampliando as forças que formam o seu grupo, com ímpeto de avanço junto à opinião pública de alguns estados, absorvidos por uma dialética precisa, que desperta preferências inequívocas.

O prélio que se aproxima trará expectativas surpreendentes, capazes de modificar todas essas atuais conjunturas.

A sorte se prenuncia ainda incerta, mas já com delineamentos que beneficiam alguns dos nomes referenciados, possuidores de reais probabilidades.

Ao eleitor conscientizado, não será demais recordar o adágio, em tom de alerta: “as escolhas que fizermos hoje, irão definir o nosso amanhã...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constintuinte