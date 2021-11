Combate ao câncer de próstata

A campanha pela conscientização da importância do rastreio para o câncer de próstata, denominada ‘Novembro Azul', já está consagrada na sociedade brasileira. Conforme dados do INCA, foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2019/2020, com 42 mortes por dia em decorrência da doença e aproximadamente três milhões convivendo com a doença.

Por causa do preconceito que envolve o exame da próstata, muitos homens são diagnosticados em fases avançadas da doença, o que leva a altas taxas de óbitos. Identificado em fase inicial o câncer de próstata tem altos índices de cura.

A próstata é uma glândula do sistema reprodutor masculino, que pesa cerca de 20 gramas e localiza-se abaixo da bexiga. Sua função é produzir e armazenar o líquido prostático que, junto com o líquido produzido pelas vesículas seminais e os espermatozóides, formam o sêmen.

Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são: dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência e presença de sangue na urina ou no sêmen.

Entre os fatores de risco estão, idade avançada, histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmãos, tio); obesidade e indivíduos da raça negra.

A única forma de possibilitar a cura do câncer de próstata é com o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. Os dois exames são complementares e são importantes para o diagnóstico precoce.

Medidas preventivas incluem: dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos, cereais integrais; redução de gorduras de origem animal, eliminação do tabagismo e atividade física regular que ajudam a diminuir o risco de câncer, bem como de outras doenças crônicas degenerativas.

Everaldo Moura é urologista | everaldomoura@yahoo.com.br