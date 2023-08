Com quem a criança deve ficar durante as férias escolares?

As férias escolares são um momento especial para as crianças, pois oferecem a oportunidade de relaxar, se divertir e criar memórias duradouras. No entanto, para os pais separados, decidir com qual genitor as crianças devem passar as férias pode ser um assunto muito complexo e emocionalmente desafiador. Caso já exista uma sentença judicial sobre a convivência nesse período, a mesma deve ser respeitada em sua totalidade.

Caso ainda não existe acordo ou sentença, devemos nos basear nos seguintes aspectos: o interesse das crianças deve estar em primeiro lugar, quando os pais se separam, é crucial manter o foco no interesse das crianças. Durante as férias escolares, os pequenos precisam de tempo para descansar, se divertir e estabelecer laços com ambos os genitores. É fundamental que ambos os pais trabalhem juntos para criar um ambiente estável e amoroso, levando em consideração as necessidades emocionais e sociais das crianças.

É necessário também que os pais estabeleçam comunicação e planejamento com seus filhos, pois essa é a chave para tomar decisões bem-sucedidas sobre as férias escolares é a comunicação aberta e o planejamento antecipado. E também que estejam dispostos a ceder e ajustar os planos, sempre colocando as necessidades das crianças em primeiro lugar.

Vale lembrar que cada família é única, e as preferências e interesses individuais das crianças devem ser levados em consideração. É importante ouvir atentamente as opiniões das crianças e envolvê-las no processo de tomada de decisão, sempre levando em consideração a idade e a maturidade de cada uma. Embora as separações possam envolver diferenças e desafios pessoais, é fundamental que os pais cultivem um senso de cooperação para o bem-estar das crianças. Encontrar soluções que beneficiem todos os envolvidos é um sinal de maturidade e responsabilidade compartilhada.

Não podemos esquecer que as férias escolares são um momento especial para as crianças, e é essencial que os pais separados trabalhem juntos para garantir uma experiência agradável e equilibrada para os pequenos, dessa forma os genitores podem encontrar soluções que atendam às necessidades do filho.

Conceição Martins é advogada de família