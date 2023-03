Com amor as peças se encaixam

Educar seres humanos é uma missão desafiadora para mães e pais. Perpetuar o ciclo de responsabilidade e honestidade que nosso país tanto necessita é ao mesmo tempo uma responsabilidade cidadã. Essa tarefa ganha um valor ainda mais significativo para mães atípicas e nós, típicas mães, precisamos ter essa sensibilidade.

O diagnóstico de uma criança com Transtorno Espectro Autista (TEA) transforma para sempre a vida de uma família, principalmente a das mães que, na gritante maioria das vezes, assumem a organização das demandas do dia a dia que a condição exige. Entre a obrigação de tratamentos adequados e as mudanças na rotina, a maternidade atípica tem uma lista extensa de desafios.

Portanto, compartilho, aqui, algumas experiências de como conviver de perto com uma mulher mãe de uma pessoa com deficiência, essa que chamo de mãe atípica. Conforme dados do IBGE divulgados pelo Instituto Baresi, no Brasil, cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiência e doenças raras antes de os filhos completarem cinco anos. Muitos "pais" não conseguem suportar o luto do abandono da ideia do filho ideal, conforme pontuam especialistas.

Para além do apoio psicológico na rede pública de saúde, nós podemos ser teia. Isso mesmo, teia. Adotei essa expressão após uma leitura sobre o tema. O conceito de teia se justifica com a ideia da rede de apoio. Em caso de rompimento em algum ponto, a teia permanece firme e não se fragmenta. Isso garante a estabilidade do suporte de umas às outras.

Ser gentil e oferecer escuta faz diferença para alguém que lida com excesso de demandas e cobranças. A gentileza é a palavra de ordem nesse ambiente. Estar disponível para conversar se ela precisar/quiser, seja uma boa ouvinte sem julgamentos. Só uma mãe atípica sabe da dificuldade de ser mãe nesse contexto de altas demandas e cobranças. Ser uma mulher que levanta outras mulheres é também dar força às essas mães..

A gentileza cotidiana está nos pequenos gestos despretensiosos de delicadeza. A ideia parte da vontade de tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratados. Sejamos teia! Mães fortalecidas fortalecem seus filhos. O autismo é uma condição. E com amor as peças se encaixam!