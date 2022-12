Colírios antibióticos e saúde ocular

Há poucos meses uma pesquisa publicada no Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus chamou atenção para o uso de colírios antibióticos nos tratamentos de conjuntivite mais que o necessário. Além disso, o estudo também indicou que a procura por esses tipos de medicamentos cresceu durante a pandemia da Covid-19. Fiquei reflexivo sobre o uso indiscriminado do uso de antibióticos, pois essa prática pode agravar quadros de alergias ou irritações oculares, além do risco de gerar resistência bacteriana.



Como médico oftalmologista, creio ser necessário alertar para os cuidados no uso de medicamentos, em especial os colírios. No Brasil, a compra de medicamentos antibióticos somente pode ser feita com prescrição médica. Existem diretrizes para regularizar esse uso e, há uma cultura de que os pacientes, de modo geral, se sentem melhor atendidos após chegar ao consultório e ter um antibiótico prescrito. No entanto, é relevante entender que nem sempre o tratamento é algo linear. As pessoas possuem características e especificidades que as diferenciam umas das outras. Portanto, cabe a nós, classe médica, compreender, identificar e tratar da melhor maneira possível as queixas que vêm até nós.



Ademais, quando usados por muito tempo e de forma irregular, os colírios antibióticos podem aumentar as chances de mutações bacterianas resistentes ao fármaco. Assim, é preciso estar sempre na busca de remédios igualmente eficientes em diferentes casos. Ainda é preciso estar de olho nos efeitos colaterais que medicamentos utilizados de forma indiscriminada podem causar à saúde ocular de um paciente. Vale ressaltar ainda que, apesar dos colírios, em sua maior parte, apresentarem efeitos colaterais nos olhos, uma parte pode ser absorvida pelo organismo, podendo causar alterações no ritmo cardíaco, cansaço, sonolência, entre outros sinais e sintomas.



Sendo assim, pacientes, fiquem atentos aos efeitos colaterais que apresentarem e os indiquem ao médico oftalmologista que os acompanha. Cabe ainda ressaltar que a prescrição de um medicamento por parte de um médico é muito importante. Fique atento e se cuide!