O cooperativismo valoriza a união e a colaboração entre os indivíduos em prol de um objetivo comum e na área da saúde, garante a qualidade e a eficiência no atendimento médico. E a Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (Coomtoce) tem trabalhado nos últimos 24 anos, arduamente para manter a coesão da ortopedia cearense com integralidade, competitividade e capacidade de levar saúde para as pessoas, com compromisso, trabalho ético, honesto e igualitário. Essa missão será o guia durante os três anos do nosso mandato que manterá a união e o cooperativismo transformador de um mundo mais justo, equilibrado e com melhores oportunidades para todos.

E é por isso que estamos em busca de mais credenciamento junto aos convênios e acolhendo os jovens ortopedistas que concluíram a residência e buscam oportunidades. Nossa intenção é ver a Cooperativa cada vez maior e mais forte na defesa da ortopedia cearense. Hoje, somos uma das mais respeitadas cooperativas de especialidades médicas do Ceará e essa conquista é devido à dedicação e à inquestionável capacidade técnica dos cooperados.

Possuímos 348 médicos cooperados atuando nos principais hospitais do Ceará de pequeno, médio e grande porte, como: Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin (infantil), Hospital Leonardo da Vinci, Frotinhas, IJF e no Hospital Regional da Unimed. Vibramos com cada conquista ao longo da história da Coomtoce e seguiremos firmes nesta batalha para levar mais atendimento ortopédico para todas as regiões do nosso estado.

Continuaremos trabalhando para o desenvolvimento, modernização dos processos de governança e gestão, bem como na capacitação dos colaboradores, cooperados e captação de novos contratos. Finalizo, em nome da nova diretoria da Coomtoce, parabenizando todos os colaboradores e a incansável dra. Christine Maria Muniz Silva que durante todo o seu mandato à frente da Cooperativa trabalhou arduamente para manter o bem-estar entre todos, pautado no respeito, solidez e sempre pensando no nosso propósito maior, que é cuidar da vida de forma humanizada.