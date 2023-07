Cobranças de impostos, parcelamentos e a execução fiscal

Para evitar penhora de contas da empresa, é comum que o empreendedor parcele seus impostos, visto que gera a suspensão da execução fiscal. Entretanto, é preciso analisar algumas questões antes disso. O débito foi cobrado de forma regular? É comum que o Fisco cometa erros no processo administrativo, tornando possível a anulação do débito. Embora o parcelamento possa aliviar a carga financeira, é importante estar ciente de que pode haver custos adicionais associados ao parcelamento, como taxas de juros ou encargos administrativos. Certifique-se de todos os termos e condições antes de optar pelo serviço.

É válido destacar que o parcelamento resulta em confissão da dívida e impede a discussão administrativa e judicial da cobrança. Os débitos tributários só podem ser cobrados no prazo de cinco anos, sendo recorrente que empresários paguem impostos prestes a prescrever. Ocorre que, aderindo ao parcelamento, o prazo de prescrição é suspenso e volta a correr do zero, se cancelado ou encerrado o parcelamento. Nesse caso, antes de decidir parcelar os impostos atrasados, é importante avaliar a capacidade financeira para cumprir as parcelas mensais, evitando assim a inadimplência e possíveis consequências negativas.

Antes de optar pelo parcelamento, é aconselhável verificar se existem outras opções disponíveis, como acordos de negociação, descontos para pagamento à vista ou programas de anistia fiscal que possam reduzir ou eliminar parte dos débitos. Em última análise, a decisão de parcelar impostos atrasados deve ser baseada em uma avaliação criteriosa da situação financeira, considerando os benefícios e os possíveis custos envolvidos. Um advogado especializado em questões fiscais terá aconselhamentos adequados para cada situação apresentada pelo empreendedor.

Estatísticas apontam que cerca de 95% das empresas pagam mais impostos que o necessário.Tendo em vista que o parcelamento impede a discussão administrativa e judicial dos impostos, é prudente verificar de antemão se a empresa tem créditos a restituir. O parcelamento de impostos pode ser uma boa escolha para evitar penhora de contas e bens da empresa, mas nem sempre será a melhor opção.

Carolina Tavares é advogada