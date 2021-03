Clubhouse: um exagero ou criador de tendências?

Hoje, o Clubhouse tem cerca de 2 milhões de usuários ativos por semana, com muitos ainda aguardando um convite. É, sem dúvida, o app do momento. Mas, da mesma forma que as pessoas se aglomeram para participar de bate-papos, também houve feedback de que ele pode ser um ladrão de tempo, com os usuários passando horas ouvindo conversas. E o que há de tão quente nele?

Essencialmente, o aplicativo está dando às pessoas acesso a discussões estimulantes em um momento em que a pandemia nos forçou ao distanciamento. Ele também está democratizando o acesso a líderes inspiradores, celebridades e educação. Onde mais os usuários podem conversar com conhecidos investidores-anjos do Vale do Silício e ouvir magnatas da música?

Com base no que sabemos, podemos ver possibilidades infinitas para os especialistas em marketing alcançarem públicos com conteúdo relevante. Outro aspecto do app é o contato direto com o público. Agora, mais do que nunca, os consumidores esperam que as marcas sejam autênticas, acessíveis e confiáveis. As empresas que se abrem para o formato interativo do Clubhouse provavelmente ganharão credibilidade.

O app claramente tem potencial para ser uma ferramenta poderosa, mas o alcance direto do Clubhouse é pequeno em comparação com plataformas já estabelecidas. Entretanto, uma coisa é certa, quando ele decidir se tornar mainstream e se abrir para usuários e anunciantes, enfrentará os mesmos desafios que outras plataformas - moderação de conteúdo e poluição digital.

Os membros do Clubhouse relatam conversas com CEOs, líderes de pensamento, influenciadores e celebridades. E discussões sobre assuntos variados. Onde mais os usuários podem ter essa experiência?

A resposta é em lugar nenhum. Mas, o sucesso a longo prazo dependerá da capacidade de atrair e reter usuários e de se expandir enquanto oferece algo único. Hoje o app é exclusivo, mas onde estarão os usuários quando a oferta do Twitter Spaces for lançada e se o Facebook decidir por um formato competitivo?

Alexandra Avelar

Country manager