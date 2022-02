Clientes lesados pelo mercado de consumo devem reaver prejuízos

Os clientes lesados nem sempre encontram informações de proteção e combate ao comércio abusivo. Em grandes lojas é comum acharmos um exemplar com artigos e cláusulas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), no entanto, tais dispositivos não são observados na grande maioria dos estabelecimentos comerciais. Promoções duvidosas, vendas casadas, valores altos e trocas de produtos danificados ou vencidos são apenas algumas das reclamações que tiram fôlego e paciência dos consumidores vitimados.



Campanhas publicitárias deveriam ser alternativas viáveis à frente da desinformação cultural, contudo falta o incentivo dos governantes que, geralmente só falam dos respectivos direitos e deveres na data que se comemora o “Dia do Consumidor”, em 15 de março. Nas instituições escolares particulares ou públicas, por exemplo, um manual educativo poderia subsidiar ações de assistência aos cidadãos, repassando conhecimentos básicos e exemplos vivenciados por pessoas da comunidade.



Compreendamos, portanto, que todos estão em situação de vulnerabilidade diante de regras estabelecidas pelo mercado, situações percebidas em diversos segmentos econômicos – atacadistas, varejistas, agro, saúde, dentre outros, que infringem códigos e princípios legais. São circunstâncias graves que envolvem relações de consumo em um mundo globalizado sem respeito à regra básica de boa-fé.

Em linhas gerais, no exercício da vantajosa atividade comercial, as empresas apostam no silêncio e na desinformação dos consumidores visando apenas o lucro, sem calcular riscos e possíveis prejuízos em casos de punições previstas no CDC. Dependendo do dano ocasionado ao cliente, este poderá constituir um advogado para ajuizar ação indenizatória com finalidade de reaver ou suavizar prejuízos sofridos.

Em uma redação mais abrangente os consumidores são prejudicados por especificações fraudulentas, cálculos indevidos e através da publicidade tendenciosa. É válido destacar que órgãos de proteção são aparelhados para autuar aqueles que insistem em não seguir a definição lei, que é direta quando afirma que o consumidor deve ser respeitado.