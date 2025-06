Cirurgia Ortognática: Beleza ou saúde?

Imagine um procedimento que corrige alterações no desenvolvimento dos ossos da face, como a mandíbula e a maxila… esta é a cirurgia ortognática. Essas alterações, conhecidas como deformidades dentofaciais, vão muito além de um “problema estético”. Elas podem comprometer funções básicas e vitais, como mastigar, respirar, falar e até dormir. Por isso, é importante compreender que essa cirurgia não tem como foco a beleza, mas sim a saúde e a qualidade de vida dos pacientes.

Pacientes com essas alterações frequentemente apresentam dificuldade para mastigar corretamente, respiração bucal crônica, dores na articulação temporomandibular (ATM), além de apneia do sono, um distúrbio respiratório grave, associado ao cansaço excessivo, problemas cardiovasculares e prejuízo à saúde geral. A cirurgia ortognática, ao reposicionar os ossos da face, corrige o desalinhamento e permite que essas funções sejam restabelecidas de forma equilibrada e duradoura. O que era antes um sofrimento constante, muitas vezes invisível, passa a ser tratado de forma definitiva.

Além dos benefícios funcionais, é preciso considerar os impactos psicossociais causados pelas deformidades faciais. Viver com o rosto assimétrico ou com dificuldades na fala e respiração pode afetar a autoestima, limitar a vida social e profissional e até levar a quadros de ansiedade e depressão. A cirurgia ortognática, nesses casos, representa uma reabilitação completa, do corpo e da mente. Os pacientes não apenas recuperam funções essenciais, como também ganham confiança para se inserir plenamente na sociedade.

Apesar de todos esses benefícios, a realidade dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda é preocupante. Existem poucos centros públicos com estrutura e equipe qualificada para realizar esse tipo de cirurgia, o que gera longas filas de espera e dificulta o acesso justamente para quem mais precisa. É urgente que essa demanda seja encarada como uma prioridade de saúde pública. Ampliar o acesso à cirurgia ortognática é promover dignidade, equidade e cuidado integral. Afinal, cuidar do rosto também é cuidar da saúde, e esse direito deve ser garantido a todos.