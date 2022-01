Ciro Gomes formaliza candidatura

Antes mesmo de seus competidores na corrida presidencial, Ciro Gomes, antecipando-se à partida, anunciou ser postulante ao Palácio do Planalto, pelo PDT, em Encontro partidário que reuniu correligionários de vários Estados, numa disparada que visa situá-lo com maior destreza, superando outras legendas que ainda buscam composição capaz de realinhar grupos divididos, para caminhar juntos até a campanha e, em seguida, às urnas, no impulso do axioma, segundo o qual “Deus ajuda a quem cedo madruga...”.

Se, em disputas anteriores, não partia com tanta celeridade, agora Ciro se lança antes de seus concorrentes, convicto de que “quem melhor anda sempre alcança...”.

Com experiência de outros pleitos, o pedetista não deseja incorrer em façanhas de jornadas passadas, portando-se com mais argúcia, para melhor sensibilizar o eleitorado, quando, pelo menos oito nomes já se preparam para a grande refrega, ajustando esquemas, sob as vistas atentas de líderes hábeis, dispostos a correr “em pista que se predispõe a intensa velocidade”, a fim de compungir aqueles que, ao efetivar compromisso, honrarão o acertado, numa consolidação que traz vantagens inigualáveis.

Do Ceará, partiu a intenção de “uma oficialização” sem titubeios, buscando lideranças abalizadas para a missão de convencer partidários e novos adeptos, numa arrancada que cogita suplantar as demais forças políticas, ainda imersas no somatório de apoios, valiosos na catequização de votos para a batalha urnística que já se configura como das mais renhidas dos últimos tempos.

Talvez em outros confrontos o paulista-cearense não foi tão aguerrido, dessa vez, se aprestando para ser mais enfático, ocupando espaços publicitários, aliando solidariedade e estímulo para vencer os degraus dessa escalada cívica bastante árdua.

O cenário é de que Ciro Gomes não se afastará desse páreo, enfrentando-o com destemor e confiança quanto ao êxito, num embate visivelmente hercúleo.

Ninguém perde por esperar... embora melhor seja marchar em ritmo acelerado, a exemplo de Ciro, certo do triunfo que haverá de chegar, no embalo do voto popular, pois como preleciona conhecido adágio: “a voz do povo é a voz de Deus...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte