Cinco anos do plantão da Defensoria

Violações de direitos não têm dia e nem hora para acontecer. Não respeitam o horário comercial, nem esperam dias úteis. Essa realidade não é nenhuma novidade e sempre foi assim. Há cinco anos, a Defensoria Pública do Estado do Ceará instituiu o serviço de plantão aos sábados e domingos para atender essa demanda emergencial. Defensores e defensoras públicas ficam de prontidão, juntamente aos plantões forenses, para atender a população nas causas mais urgentes relacionadas às searas de saúde, criminal, infância e juventude.

Em 2022, a Defensoria comemora 25 anos de institucionalização no Ceará (foi criada por força de Lei Estadual em 28 de abril de 1997) e ao longo da sua história vem fortalecendo e ampliando sua atuação. Uma destas conquistas é o plantão defensorial, alcançada graças a reivindicação da sociedade civil. Durante os últimos sete anos, a Defensoria faz a escuta dos anseios da população durante o Orçamento Participativo e o atendimento aos fins de semana era um dos principais pleitos.

O serviço começou em 2017, naquele momento em Fortaleza. Nos anos de 2020 e 2021, durante a pandemia do novo coronavírus, ampliamos o plantão defensorial para outras cidades do interior. Hoje atendemos 35 cidades, onde defensoras e defensores recebem presencialmente ou de modo remoto as demandas da população. São duas áreas abrangidas nas urgências: criminal e cível, sendo esta dividida em urgências da saúde ou da infância e adolescência.

As intervenções da Defensoria plantonista na área cível mostram sua importância, pois em matéria de saúde não se pode esperar a segunda-feira para pleitear judicialmente, por exemplo, a transferência para um leito de UTI. Já na infância e juventude, a atuação ocorre em casos que envolvam guarda de crianças em situação de risco e nas audiências de apresentação de adolescentes em conflito com a lei. Já na área criminal, os defensores atuam nas audiências de custódia, assegurando o direito a defesa e avaliando eventuais ilegalidades daquela prisão.

A Defensoria comemora os cinco anos de atividade aos fins de semana perto da população. As violações de direitos pararam? Sabemos que não, mas agora a população vulnerável sabe a quem recorrer também nos finais de semana.

Manfredo Rommel Cândido Maciel é defensor público e coordenador das Defensorias da Capital