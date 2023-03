Ciência e sustentabilidade

Há 105 anos, em 30 de março de 1918, foi criada a Escola de Agronomia do Ceará, instituição basilar da educação superior no Estado. Desde o princípio, temos nos dedicado, no tripé ensino, pesquisa e extensão, ao desenvolvimento rural e às atividades produtivas no semiárido. Em nossas interações com a sociedade, priorizamos a preservação da caatinga e a qualidade de vida no campo.

Em 1973, no contexto da Reforma Universitária, a Escola se transformou no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, e ampliou a oferta de cursos de graduação e pós-graduação. No CCA, passamos a formar não só engenheiros agrônomos, mas ainda bacharéis em economia doméstica, engenheiros de pesca, engenheiros de alimentos, zootecnistas, gestores de políticas públicas e bacharéis em economia ecológica com atuação no agronegócio, na agricultura familiar, na indústria, na academia e no terceiro setor. Até março deste ano, formamos 10.112 graduados, 3.410 mestres e 589 doutores.

Em meados do século XX, o Campus do Pici era sinônimo da Escola de Agronomia, cujas práticas ocorriam no sítio Santo Anastácio, doado pelo governo estadual. O então diretor Prisco Bezerra se engajou na construção de equipamentos como o Herbário, com valioso acervo botânico, e a Estação Meteorológica, semente da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME). O agrônomo Renato Braga, ex-diretor da Escola e ex-vice-reitor da UFC, criou o Horto Municipal, referência de arborização urbana.

Às margens do açude da Agronomia, a Matinha do Pici é uma área de conservação municipal do Parque Rachel de Queiroz. Em Maracanaú, a Fazenda Raposa, uma das quatro fazendas experimentais da UFC, foi declarada área de relevante interesse ecológico (ARIE), por conter o maior acervo mundial de palmeiras do gênero Copernicia, da família da carnaúba, árvore-símbolo do Ceará. Ao longo da história, o CCA tem como legado uma prática científica comprometida com a sociobiodiversidade e o desenvolvimento sustentável.