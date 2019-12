Cidade turística

A vocação principal de Fortaleza é para o turismo. Pelo sol, pelo mar, pela brisa, pela informalidade de seu povo e pelos investimentos do Governo no desenvolvimento da atividade, motivadora de empregos e de riqueza.

Esta é a imagem diariamente difundida e proclamada aos quatro ventos. Isso sem contar com a vocação do turismo religioso, com pelos menos dois grandes polos – Canindé e Juazeiro do Norte, o primeiro voltado para a louvação a São Francisco e o segundo ao Padre Cícero, canonizado há muito pelo povo. Mas se o turismo cresce e traz dividendos para o Ceará, principalmente para Fortaleza, por ser a Capital do Estado, observa-se a necessidade de preparação de uma mão de obra qualificada voltada para a atividade turística – fato constatado pelos estudiosos do assunto.

Turista nenhum gosta de ser explorado ou tratado de forma grosseira ou deselegante. Se tal ocorrer, promete sem dúvida não mais voltar àquele lugar, mesmo o mais prazeroso e o mais belo. Então, é hora, e já passa, de preparar escolas especializadas na formação de garçons, de atendentes, de motoristas de táxi e similares, de pessoal de hotelaria, de venda de artesanato e produtos da terra – para evitar a fuga dos turistas atuais e futuros, pois nada se compara à propaganda boca a boca.

Nenhum turista voltará à terra onde foi explorado e maltratado. Retornará, sim, acompanhado, ao lugar onde foi bem recebido e bem tratado e teve à disposição serviços de qualidade. Acabar com a violência, também é imperioso para o desenvolvimento do turismo. Sem a sensação de segurança, o turista bate as asas como pássaro.

Ceará e a Capital, Fortaleza, são propícios ao desenvolvimento da chamada “indústria sem chaminés”, como apresenta também uma situação geográfica privilegiada mais próxima dos Estados Unidos e dos países da Europa. Portanto, é hora de investir.