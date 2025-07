Certa vez, lendo um texto de Otto Lara Resende, observei a seguinte citação: "O mundo está em cólicas". Com isso, quis ele mostrar os desencontros e conflitos existentes no planeta. Não estou lembrando a data, mas creio que a referida citação foi feita antes do Consenso de Washington, no início dos anos 90, quando se fortaleceu a tese da globalização. Daí em diante várias reuniões foram realizadas, principalmente envolvendo os chamados países ricos (G-7) e a Rússia, não por ser rica, acredito, mas por possuir um arsenal nuclear significativo.

Com certeza, sem querer ser pessimista, o mundo continuará com grandes desigualdades, conforme relatórios da Organização das Nações Unidas e de outras entidades internacionais. Quais seriam então os princípios básicos para que se possa alcançar um mundo melhor? A pergunta não é de fácil resposta; bastante complexa, todavia tomamos a liberdade de apontar quatro pontos substanciais: democracia, espiritualidade, respeito aos direitos humanos e paz. Reconhecendo o elevado grau de utopia, precisa-se ter esperança. São conceitos interdependentes e necessitam ser observados dentro de um contexto sistêmico, permitindo assim o surgimento de uma sociedade dos cidadãos, isto é, da cidadania.

Sem dúvida, a ideia democrática se opõe a ideologias opacas em que o poder é, na maioria das vezes, exercido mediante força, mídia tendenciosa e dinheiro. A espiritualidade leva o cidadão a procurar o melhor caminho, em razão da força interior, através de meditação e de oração. A universalidade dos direitos humanos se opõe às teses e propostas dos egoístas e daqueles que não buscam a solidariedade. A paz vai de encontro à violência física e moral.

Repetindo, esses quatro conceitos devem ser analisados dentro de uma abordagem sistêmica, em face dos princípios interdependentes, conforme já ressaltado. P.S.- “Um governo deve sair do povo como a fumaça de uma fogueira.” (Monteiro Lobato); “A persistência da Constituição é a sobrevivência da Democracia” (Ulysses Guimarães); “A Democracia não corre, mas chega segura no objetivo” (J. Goethe); “A liberdade não morre onde restar uma folha de papel para decretá-la” (Machado de Assis).

Gonzaga Mota é professor aposentado da UFC