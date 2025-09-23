Cicatrizes de acne: quando a pele e a autoestima precisam de cuidado

A acne é uma das condições dermatológicas mais comuns e, embora seja frequentemente associada à adolescência, pode afetar pessoas em diferentes idades. Além do desconforto durante a fase ativa, o problema pode deixar marcas que ultrapassam a pele, atingindo também a autoestima.



As cicatrizes resultantes variam de pessoa para pessoa. Algumas apresentam apenas manchas residuais, que tendem a clarear com o tempo, enquanto outras desenvolvem cicatrizes atróficas — pequenas depressões na pele — ou mesmo um quadro misto.



Por isso, a expectativa de resultado no tratamento precisa ser sempre personalizada. O que funciona para um paciente pode não trazer o mesmo benefício para outro, já que o tipo de cicatriz, a profundidade, a extensão da área afetada e o tom de pele influenciam diretamente na escolha da abordagem.



Um princípio básico é que o tratamento das cicatrizes só deve começar após o controle total da acne ativa. Caso contrário, o surgimento de novas lesões compromete o resultado, prolonga o processo e aumenta o risco de novas marcas.



Atualmente, a dermatologia dispõe de um amplo conjunto de técnicas para melhorar a textura e a aparência da pele. Entre elas, estão os peelings químicos, que promovem a renovação celular; o microagulhamento, que estimula a produção de colágeno; as tecnologias a laser e de radiofrequência, capazes de atingir diferentes camadas da pele; e a subincisão, procedimento que rompe as fibras que prendem as cicatrizes aos tecidos profundos.



Em muitos casos, a combinação de métodos potencializa os resultados, respeitando sempre a sensibilidade e as características individuais da pele. É fundamental compreender que o tratamento das cicatrizes de acne é um processo gradual. A melhora pode ser percebida ao longo de meses.



A avaliação por um médico é indispensável para identificar o tipo de cicatriz, indicar a técnica mais adequada e garantir segurança durante todo o processo. Além de recuperar a saúde e a aparência da pele, o tratamento bem conduzido contribui para restaurar a confiança e o bem-estar, reforçando que cuidar das cicatrizes de acne é também cuidar da autoestima.