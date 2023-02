Cibersegurança: mercado a ser explorado

Ameaças eletrônicas de todo tipo têm feito os investimentos globais em cibersegurança crescerem. Um levantamento do canal Fortune Business Insights calcula que, depois de ter movimentado US$ 139 bilhões em 2021, o setor deve “girar” US$ 376 bilhões em 2029.

As empresas brasileiras direcionam, em média, 15% de seu orçamento à defesa eletrônica. Não é para menos. Casos recentes e conhecidos, como a derrubada dos sites da Renner e da CVC (ambos em 2021) dão uma dimensão do tamanho da ameaça. Mas, para além de pensar nos inegáveis riscos, é possível, também, enxergar a “metade cheia” do copo.

O desenvolvimento de soluções que garantam a proteção contra ataques cibernéticos pode se tornar um grande negócio para o país, atraindo investimentos e empresas de ponta. Um grande exemplo nesse sentido é Israel. O país do Oriente Médio é uma referência no mercado de segurança eletrônica.

O número de fornecedores de cibersegurança por milhão de habitantes chega a 25 em Israel, ante 0,08 aqui no Brasil. No segmento das startups, os números não são menos vistosos. Em 2021, as empresas locais foram responsáveis por 40% de toda a captação global, via venture capital (VC), em ativos no setor e realizaram 131 rodadas de captação. Todo esse sucesso nos permite levar a, ao menos, duas conclusões.

A primeira é a de que, mesmo em momentos como o atual, em que os juros globais em alta tendem a dificultar a vida das fintechs e startups, segmentos em que há inovação tendem a passar relativamente incólumes. A segunda conclusão tem a ver, de novo, com ela, a inovação: o sucesso de Israel tem que ver com uma abordagem do tema em diversas frentes.

Uma pesquisa de 2019 do Fórum Econômico Mundial que classifica o país do Oriente Médio como “o mais inovador do mundo”. Fato é que uma bem-sucedida e consistente parceria entre governo, setor privado, academia e outros atores têm levado o país do Oriente Médio a se destacar nesse universo. Um exemplo para o Brasil e suas unidades federativas.

Rodrigo Monteiro é sócio da OurCrowd