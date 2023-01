Christine Maria Muniz Silva

Dia 31 de janeiro, a Cooperativa dos Médicos Traumatologistas e Ortopedistas do Estado do Ceará (COOMTOCE) celebra 24 anos de história e de muito trabalho para manter a coesão da ortopedia cearense, através de práticas pautadas na integralidade, competitividade e capacidade de trazer saúde para as pessoas, com compromisso, trabalho ético, honesto e igualitário.

Somos uma das mais fortes e respeitadas cooperativas de especialidades médicas do Ceará e essa conquista é devido à dedicação e à inquestionável capacidade técnica dos cooperados, além do respeito ao próximo, desenvolvido pelos médicos, mas também pelos profissionais dos nossos setores internos e prestadores de serviços ao longo dos anos.

A Coomtoce inicialmente surgiu para preencher uma lacuna existente em nosso meio, como auxiliar e ajudar nas trocas de plantão dos médicos, mas também para proporcionar um trabalho digno, honesto, mais justo, humano e de boa qualidade. Hoje vemos a importância que é possuir um médico cooperado em uma unidade de saúde, pois sabemos que este profissional é altamente qualificado e que atua com atendimento humanizado.

Atualmente temos 348 médicos cooperados atuando nos principais hospitais do Ceará de pequeno, médio e grande porte, como: Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Infantil Albert Sabin (infantil), Hospital Leonardo da Vinci, Frotinhas, IJF e no Hospital Regional da Unimed. Essa trajetória nos enche de orgulho, pois sabemos que cada luta vencida, é em prol da união mútua de seus integrantes e do cuidado com o próximo. E estamos sempre nessa batalha para levar mais atendimento ortopédico para todas as regiões do nosso estado, como a implantação do atendimento ortopédico primários dentro das UPAS. Um grande embate, mas que é enfrentado com muita garra por todos nós.

Finalizo, parabenizando cada cooperado que vem construindo a história da Coomtoce, uma caminhada sólida e que possui um elo entre os cooperados, profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado de seus semelhantes. Essa solidez é fruto da união que é praticada todos os dias e que se fortalece com tempo, através do propósito de cuidar da vida.