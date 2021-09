Chefe da saúde com Covid

Surpreendentemente, a comitiva presidencial que se descolocou a Nova York para a abertura, pelo presidente Jair Bolsonaro, da 76ª Assembleia Geral da ONU, despontou em evidente complicação diante da Covid-19, ensejando a que membros da delegação retornassem ao Brasil, enquanto o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ali permanecesse, a fim de se recuperar de inesperada ocorrência viral, com assistência de profissionais da área, dentro de adequada metodologia de imunização a ele recomendada.

Há quem vaticine para Queiroga iminente cura, já que o ilustre paciente possui formação cientifica compatível para debelar tal vírus.

Já o nosso Primeiro Mandatário, ao regressar ao País, deliberou isolar-se no Palácio da Alvorada, acompanhado por especialistas competentes, convictos de que o titular do Planalto se mantém ileso, já tendo retomado os pesados encargos do Poder Executivo.

No discurso proferido por Bolsonaro, no evento anual da Organização das Nações Unidas, sua diligente equipe projetou imagem de proficiência no panorama do nosso território, a principiar pela Região Amazônica, alvo de atenções do universo inteiro, em virtude da alegada devastação da floresta, inserida no bioma internacional, em desgaste sempre contestado pelo dirigente máximo e seus auxiliares, especialmente, o vice-presidente da República, responsável por direcionar, corretamente, os programas que norteiam providências capazes de suplantar quaisquer meios de explorações do nosso importante espaço ambiental.

Mencione-se, por oportuno, que a Conferência sempre reservou ao Brasil prioridade, na fala inaugural, o que há sido sequenciado, desde o saudoso Osvaldo Aranha, permitindo a este escriba presença naquela grandiosa cerimônia, quando ocupante de Cadeira senatorial.

Que retorne o ministro, sem retardamento, estimulado a combater, com maior celeridade e exatidão a pandemia que assola os brasileiros, com rigor na aquisição de vacinas, numa linha justa, sem distorções que já geraram Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. E que o mundo, em breve, se livre desse mal que nos atormenta e aos demais continentes...

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte