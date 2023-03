ChatGPT vira alvo de cibercriminosos

Nos últimos meses, o mundo da tecnologia tem debatido à exaustão os benefícios e os malefícios do ChatGPT, chatbot (robô virtual) que tem a capacidade de conversar com o usuário em tempo real, respondendo a perguntas sobre os mais variados assuntos, com base em uma extensa base de dados. Por suas características - como a facilidade de utilização e a possibilidade de produzir textos - a ferramenta tem alcançado grande popularidade e se tornou assunto também na cibersegurança - infelizmente, graças à ação de cibercriminosos, que têm aproveitado o ChatGPT para aplicar golpes de phishing, na tentativa de roubar dados sensíveis de usuários.

É preciso estar atento, porque esse novo golpe acontece quando um usuário recebe um e-mail contendo uma falsa mensagem em nome da desenvolvedora OpenAI (responsável pela criação do ChatGPT). Esse e-mail vem com um arquivo anexado e induz a vítima a fazer o download, prometendo acesso gratuito à versão Pro do Chabot. Nesse momento, o arquivo executável infectado com o malware é acionado, podendo afetar dispositivos Android (em aparelhos celulares) ou Windows (em computadores), roubando dados pessoais.

Há também uma versão em que o usuário, após o clique, é redirecionado para uma página na qual deve inserir os dados do seu cartão de crédito para uma suposta compra da versão Pro da ferramenta. Infelizmente, a página é falsa e os dados do cartão são enviados aos criminosos, que podem causar grandes prejuízos financeiros às vítimas.

O golpe pode ser novo, mas a fórmula para não cair nele é conhecida há muito tempo: sempre desconfie de qualquer promoção ou vantagem que receber por e-mail ou por aplicativos de mensagem, principalmente se for solicitado o clique em um link ou o download de algum arquivo. Essas são as maneiras mais comuns que os hackers utilizam para roubar dados pessoais e ter acesso a dispositivos como celulares e computadores. Na dúvida, não clique nem baixe nenhum arquivo.

Dessa forma, fica a lição: mesmo diante das novas ferramentas tecnológicas, continuam valendo os velhos conselhos para preservar a segurança dos usuários.

Alberto Jorge é CEO da Trust Control