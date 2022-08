Cenários do prélio presidencial

Os rumos proféticos da próxima batalha urnística apontam para um duelo entre os mais favorecidos nas pesquisas, a exemplo de Jair Bolsonaro e Lula da Silva, num confronto de gigantes em campanha, impregnados do sentimento de dirigir o País com a força do voto livre, direcionado corretamente na competição que se avizinha.

O panorama do “já ganhou”, beneficiando um dos dois postulantes, gerou até apostas, com adeptos experientes e de visibilidade prognosticando vitória de cada lado, o que só poderá se confirmar ao término de uma refrega que se apresenta renhida, entre os candidatos supra referenciados.

Além deles, outros concorrentes empenham-se para ampliar suas perspectivas de vislumbrar o triunfo, num esforço que pode habilitá-los também a uma participação mais visível na luta pelo voto popular.

Quando os comícios se intensificarem, com os pretendentes no corpo a corpo, pela preferência da massa votante, as demais iniciativas na busca do sufrágio tornar-se-ão mais nítidas, mobilizando as Capitais e municípios interioranos, numa agregação de esforços que objetiva alcançar redutos potencializados, para o embate prestes a ocorrer, tudo sob às vistas atentas das legendas, por seus filiados, que batalharão, ardorosamente, nesta contenda de proporções incomensuráveis.

Ressalte-se que a programação assegurada pela lei, nos veículos de comunicação, passará a promover debates visando à conquista de novas adesões, estimuladas pelos pregadores de qualidades daqueles que se inscreveram para granjear a simpatia do eleitor.

Se, num passado recente, a pugna assumia contornos de evento com ampla ressonância, tudo indica que o rádio e a televisão estrarão sendo utilizados com maior intensidade, vinculando propagandas enquadradas nos termos da legislação vigorante.

Dentro desses esboços de captação de sufrágios, redobrar-se-á a corrida por filiados às siglas partidárias, numa empenhada faina que somente Deus saberá dimensionar, com precisão inequívoca, a melhor escolha a situar o cérebro para a urna miraculosa. Assim sendo, “ninguém perde por esperar”, vaticinam os crédulos que analisam tais cenários, convictamente. Quem vivo for, verá ou não.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte