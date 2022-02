Cem anos do Ulysses de Joyce

James Augustine Aloysius Joyce completou quarenta anos de idade no dia em que publicou seu terceiro livro, em fevereiro de 1922. Não era escritor muito prolífero. Do seu portfólio constam poucos livros, cada um deles tem sua legião de fãs. Antes já publicara a coletânea de contos Os Dublinenses e o biográfico meio psicodélico Retrato de um Artista quando Jovem. Como o primeiro título citado há pouco sugere, ele era irlandês.

Seu romance ou epopeia modernista Ulysses foi publicado a dois de fevereiro há cem anos, porém era esperado havia muito tempo por intelectuais vanguardistas. Esperavam um terremoto literário e o foi. Partiu axiomas que vinham do romance do Século XIX, como um enredo definido, um herói ou heroína física e psicologicamente definidos e com o qual o leitor ou leitora se identificassem, uma linguagem clara na qual se pudesse entender com clareza o que era reflexão, o que era diálogo, e o que era descrição. Além de uma unidade geral de ação que conduzisse o leitor pela narrativa.

Em vez disso Ulysses desafia o leitor com uma obra estruturada em blocos, cada qual com um estilo de narração, com palavras criadas pelo autor e com quebras na linguagem que às vezes exigem que o leitor releia várias vezes a mesma passagem para entendê-la, podendo extrair conclusões diferentes de cada releitura. Apesar de ter elementos unificantes, como o fato de se passar em um dia só, 16 de junho de 1904, em uma só cidade, Dublin, e acompanhar em geral um personagem, Leopold Bloom.

O terremoto literário atingiu o Brasil. O diplomata mineiro João Guimarães Rosa não é imitador de Joyce mas seu percurso de ousadia linguística em Grande Sertão: Veredas teria sido outro, se não tivesse sido precedido pelo inovador irlandês. Do mesmo modo um recurso narrativo muito comum hoje, particularmente na literatura mais intimista, o fluxo de consciência, foi difundido se não inventado por Joyce. Além disso este conhecia vários vocábulos em língua portuguesa, que utilizou no Finnegans Wake, outra obra sua.

Por isso se pode dizer que, mesmo vindo de longe, a obra Ulysses se aculturou também no Brasil.

Paulo Avelino é administrador