Celeridade na escolha de candidatos

A cada semana despontam indicações de postulantes à Presidência da República, numa intensidade que aponta para o início da batalha urnística, embora o Calendário Eleitoral estabeleça prazos rígidos, com delimitação a ser observada nos espaços legais, conforme as diretrizes preconizadas pelo TSE.

Certamente, alguns dos que já se consideram candidatos a presidente ou governador de Estado desejam antecipar-se, para que a catequização possa ocorrer com maior identificação junto ao eleitor, numa sintonia que termina por inadmitir troca de preferências, já que os correligionários não mais se encorajam a abandonar a simpatia tornada pública no respectivo reduto, onde atuam os pretendentes ou aqueles que, mesmo sem legenda própria, não se dispõem a transferir a opção conhecida antes do tempo adequado.

Essa mudança de candidato ou de partido para outro acontece, inevitavelmente, quando o interessado é um simples eleitor, o mesmo não ocorrendo com o pretendente já definido, mesmo porque a legislação vigorante não permitiria.

Se o concorrente houver sido escolhido em Convenção, nada justificaria uma transposição para outra sigla, sob pena de críticas veementes e punição explicitada nas normas que regem as competições político-eleitorais.

A fidelidade partidária - há muito - passou a ser norma imperativa, exatamente, para que ninguém ouse transgredir tal exigência, eticamente imposta pela lei que disciplina as eleições no Brasil.

Não há notícia, até agora, de quem se arrisque a vaticinar os confrontantes, embora quase todos, ao principiar a campanha, achem-se aptos a alcançar os loiros da vitória.

Caso concorressem todos individualmente, seriam mais de 15 pleiteantes ao Palácio do Planalto, apesar de alguns não possuírem contingente capaz de enfrentar pugna dessa magnitude.

As emissoras de rádio e televisão passam a ser instrumentos estabilizadores de um quadro que somente as urnas haverão de confirmar, quando anunciar quem estará ocupando a curul presidencial, a partir de janeiro de 2023.

Nesse contexto, os profetas sertanejos, sempre atentos aos bastidores da política, poderão reprisar o velho adágio popular: “quem for podre que se quebre...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte