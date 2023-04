Celebrar Fortaleza é honrar a teia das nossas memórias

É comum que grandes datas e grande heróis sejam conclamados, quando setores sociais apontam "crises" de valores e de referências e enaltecem um passado idealizado e glorificante, no qual os homens seriam mais valorosos e, as mulheres, mais virtuosas. O passado sempre foi, e sempre será, uma arma para as lutas do presente com pretensões de moldar o futuro, como escreveu Orwell. Não vou advogar contra as comemorações e efemérides; ao contrário, neste 13 de abril, aniversário de Fortaleza, quero sim celebrar, rememorar e enaltecer a(s) história(s).

Quero comemorar e partilhar com vocês a data de celebração da vida, da história e dos grandes feitos da “loura desposada do sol”, mas também de minha mãe - Fátima Maria Pinto Damasceno - que neste mesmo dia comemora seus belos 68 anos. Pode parecer provinciano e personalista, quase populista, escrever minha primeira coluna neste espaço celebrando os meus, mas é a partir dos meus que quero discutir os nossos.

Voltemos um pouco mais, em minhas lembranças familiares: minha bisavó materna, Francisca - origem familiar desconhecida, negra retinta - fugiu do norte do Estado, no período pós-abolição, das cidades de Itapipoca e de Sobral, para escapar da violência doméstica, vindo procurar refúgio em Fortaleza; das dores que ela levou dessa vida, cito o fato de ver partir 21 dos seus filhos, restando apenas uma filha: a minha avó, Maria.

Meu avô materno, José, comerciante e mascate, vinha sempre à capital para repor suas mercadorias, encantou-se por minha vó Maria, levou daqui, em meio aos produtos adquiridos nos “Armazéns de Secos e Molhados”, o amor de minha vó que foi com ele para a serra de Assunção. Ela, acostumada ao burburinho e à agitação das ruas do Centro da nossa capital, não se acostumou à nova terra e, saudosa, acabou por convencer meu avô a trazer a família toda de volta à capital.

Do lado de meu pai, vovô Raimundo trabalhou na “Brasil Oiticica”, quando o sistema fabril da Francisco Sá enchia o ar da região de cheiro de fumaça, óleo e castanha torrada. Depois vendeu querosene, quando as ruas da capital eram iluminadas por lampiões e os candeeiros ainda imperavam. Foi buscar minha avó, também chamada de Maria, no fim do estado, na praia de Icapuí; a filha de pescador - conhecedora expert de peixes do Mar e “hater” dos de água doce - veio com ele à capital e aqui deu à luz a seus oito filhos aqui.

Minha mãe e meu pai, filhos do extremo oeste e do extremo leste do Estado, se encontraram em Fortaleza, no simbólico bairro da Barra do Ceará, marco zero de nossa ocupação.

Em tempos de Tinder e Instagram, não deixa de ser irreverente destacar que minha mãe se apaixonou por meu pai por foto; quando este, migrante, “pela lei da gravidade” caiu no sul “grande cidade” do Rio de Janeiro. Ela o esperou voltar; ele encantado pela jovem, resolveu ficar na cidade e com ela.

Lembro com clareza do meu pai explicando como Dona Fátima - apelidada “Mita” pelos extremamente íntimos - reunia as caraterísticas de três grupos de mulheres que ele sonhara em casar: Japonesa, Indígena e Mexicana; a foto antiga não desmente meu pai nesta mescla. Como essa mistura se deu, no Sertão do Ceará, é pauta para outra coluna.

Casados, foram - já com minha irmã Cinthia nascida - para o Cariri. Sou do sul do Estado, da terra do Padim, do T sem chio, da Milagres dos jardins, de Barbalha; Fortaleza é minha cidade por adoção e paixão. Foram lá apenas para conectar nosso clã ao sul.

De todos esses vetores, acabamos voltando a Fortaleza. Fomos do litoral da Barra à cidade 2000; cresci à beira do futuro, da praia que tinha nome de devir e memória de terror: a antiga praia 31 de março, que tentava fazer marco em data de triste lembrança; a substituição deste nome reforça nossa fala acerca das lutas e disputas pelos marcos da cidade aniversariante.

Tomei banho nas lagoas que hoje atraem o Brasil à Cidade Fortal, corri pela Av. Santos Dumont de bicicleta até o alto da duna de onde se via até a Praça do Ferreira. Vi, com meus pais, as luzes da cidade se acenderem à frente, como promessa. Estudei na mais antiga escola particular da cidade: o colégio da Imaculada Conceição.

A formação clássica das freiras Filhas da Caridade fez nascer meu apreço pelo passado e pelas construções históricas, no que veio a ser o primeiro conjunto arquitetônico tombado da cidade.

Hoje, professor de História, ensino aos meus alunos que nossa história não está apenas nos livros e apostilas; que nossas histórias locais e pessoais são recortes historiográficos de um passado comum. Por isso, ao inaugurar este espaço, falo dos meus, ou como escreveu o memorialista Rodrigo Octavio, da “Minha Memória dos Outros”

Na trajetória de apenas três gerações, as minhas muitas fortalezas ressoam, da pesca à indústria, da Belle Époque ao Sertão migrante; eles estão lá, Fortaleza está lá, a Aldeia Aldeota de Ednardo, em muitas identidades. Todos confluímos para a capital, meus dois ramos vieram e se cruzaram na mesma Barra do Rio Ceará, que reuniu Potiguaras e Pero Coelho; que viu Martins Soares Moreno, que viu piratas franceses e holandeses; e que viu minha mãe se apaixonar pela foto do meu pai e este se encantar com sua aparente miscelânea étnica; teriam sido os cabelos iracêmicos? Talvez!

Há uma renhida disputa em torno da data de fundação de Fortaleza: que data celebrar nossa fundação? Não nego a importância destes debates, mas de minha parte, prefiro o contraponto entre as que memórias queremos celebrar e as memórias dos muitos fortalezenses que nos formam. O Estado busca no passado uma legitimidade histórica que realce seus valores e seu projeto de povo; o historiador busca o subterrâneo, o oculto, o periférico.

O historiador francês Paul Ricoeur diz que memória é guardiã, tal qual uma Iracema com seu arco fincando à terra. Quero fazer desta coluna a minha memória dos outros versão digital; buscando os velhos, sentados na Praça do Ferreira ou nas casas e bairros que historicizaremos. Buscaremos as memórias periféricas, no que a historiografia chama de “História à contrapelo”; de forma a contrapor a exclusiva identificação com os heróis oficiais, quero o contrapelo neste sentido; mas, também no contrapelo do arrepio, do chamego, do afeto. No levante dos silenciamentos, nas casas sem tombamento. As minhas Fortalezas dos outros.

Comemorar a cidade nascida a partir de uma fortificação é pensar afinal, de onde viemos. Das margens do Riacho Pajeú, muitas histórias de luta, violência, dominação e resistências se elaboraram e embolaram.

Somos a terra da luz que não se deve ao sol, mas à Abolição; somos a terra do humor, mas nossa molecagem não é apenas do riso de nossos talentos, é uma arma afiada de ironia e sarcasmo contra o poder; o Ceará Moleque é muito mais resistência que entretenimento.

Nosso povo acolhe, mas o apagamento de nossos campos de concentração e trabalho forçado para retirantes da seca mostra que também sabe segregar e silenciar; nossas ocupações violentas e irregulares nos mostram que - assim como qualquer povo marcado pelo colonialismo - temos uma autoimagem polida e civilizada, que esconde um arcabouço de tragédias a nos assombrar.

Voltando ao meu espelho, tal qual um “Paratodos” de Chico Buarque, versão alencarina, digo, minha bisavó era do Norte, meu pai era do Oeste; minha vó era do Leste, eu fui nascer lá no sul, e de toda essa rosa dos ventos viemos desposar essa Iracema platinada que sonhou em dançar no Irapuã Lima, inspirou Belchior e hoje é cantada por Mari Fernandez.

De meus filhos, o mais moço, Theo, tem nos cabelos a cor que o abolicionista Paula Ney cantou para nossa cidade.

Quero contar pra ele as histórias de nossa cidade. A memória "esclarecida pela historiografia" é, na verdade, mais que direito, um “dever de memória", um desafio para o historiador do presente, um mediador de uma História Pública; procurando dialogar as memórias individuais às grandes narrativas e por fim elaborando uma reflexão sobre o próprio tempo. Não buscaremos registrar verdades históricas ou desfiar curiosidades de alfarrábio, buscaremos sentimentos, visões, caminhos e descaminhos que desalinhadamente desenhem uma Fortaleza vibrante e contagiante, digna da grande arte de Antônio Bandeira e sua cidade queimada de sol, suas linhas e cores.

Convidamos, a partir deste primeiro texto, que a sua Fortaleza se some à nossa. Que nossas histórias se entrelacem como teia, como rede, como renda.

Parabéns, Fortaleza, pelos seus 297 anos!

Parabens, Dona Fatíma, nossa Mimita, pelos seus 68 anos.

Obrigado às duas por terem gerado, gestado, formado e alimentado corpo e alma deste que a partir de hoje lhes escreve deste lugar.

Viva Fortaleza! Viva Mainha!

P.A. Damasceno é professor, historiador e mestre em Ensino de História.