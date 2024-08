Celebrando a revolução digital e a responsabilidade tecnológica

No dia 15 de agosto, comemora-se o Dia da Informática, uma data que marca a trajetória dos avanços tecnológicos que moldaram o mundo moderno. Desde o surgimento do ENIAC (Electronic Numerical Integrator Analyzer and Computer) em 1946, o primeiro computador, gigante em tamanho e equipado com um sistema operacional rudimentar baseado em cartões perfurados, utilizado para realizar cálculos complexos voltados principalmente para aplicações científicas e militares, testemunhou-se uma revolução impressionante.

A evolução desde aquele marco inicial trouxe computadores cada vez mais acessíveis, potentes e portáteis, transformando a maneira como a sociedade interage com o mundo ao redor. A informática está agora no centro de uma revolução digital que interliga áreas diversas, gerando sinergias que impulsionam inovações e soluções integradas.

Na área da saúde, por exemplo, sistemas informatizados auxiliam na tomada de decisões clínicas, integram dados de pacientes, permitem consultas remotas e utilizam aprendizado de máquina para análises preditivas. Já na educação, plataformas de ensino online democratizam o acesso ao conhecimento, possibilitando que pessoas de todas as idades e lugares possam aprender e se desenvolver. Os avanços também se estendem à mobilidade e ao urbanismo, com carros autônomos que possibilitam a direção "mãos livres" e a criação de cidades e casas inteligentes, que antes pareciam visões distantes de um futuro sci-fi, mas que hoje são realidades concretas.

No entanto, este dia não é apenas uma celebração; é também um momento de conscientização. A informática, com todo o seu potencial, traz consigo responsabilidades significativas. É importante estar atento aos impactos que o uso indevido dessas tecnologias pode causar, como riscos, ameaças e crimes digitais. A conscientização e o uso ético da tecnologia são essenciais para garantir que ela seja uma aliada no progresso humano, promovendo o conhecimento, o crescimento, a conectividade e a inovação de maneira responsável e segura.

Que a data inspire a valorização e o uso consciente dessas poderosas ferramentas para a construção de um futuro mais integrado e promissor. Viva a informática!

Cynthia Maia é docente dos cursos de Tecnologia da Estácio Ceará