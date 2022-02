Ceará Veloz 3.0 no pós-pandemia

O reconhecimento em escala global da existência de um processo de pandemia no início de 2020 teve consequências econômicas e sociais em escala equivalente a crise de 1929. A interrupção de atividades estratégicas como fluxo de produtos e serviços em escalas nacionais e internacionais afetaram as cadeias globais de valor.

Diante de tais desafios e com o objetivo de pensar propostas de interações do Estado no campo econômico, tanto do ponto de vista público como privado, o Governo do Ceará lançou o Ceará Veloz 3.0. A publicação apresenta o planejamento estratégico do Estado para o contexto pós-pandemia, indicando os novos padrões de atuação governamental e o uso eficiente dos recursos públicos, tanto na otimização dos gastos públicos, como potencialização de receitas não tributárias.

Os dados apresentados pela publicação destacam, entre outros assuntos, os padrões de intervenção do Estado, em especial no que toca as mudanças estruturais no sistema de incentivos fiscais e na construção de uma ambiência para atração de negócios estratégicos para o seu crescimento. Em termos de alternativas de financiamento das ações de desenvolvimento destaca-se o fortalecimento do papel da Adece, Cearapar (holding de ativos do Governo Estadual) e JUCEC através da sinergia de suas ações.

A Adece através de parcerias com o sistema de bancos públicos e privados, organismos multilaterais, instituições financeiras internacionais e empresas inovadoras como as fintechs, poderá alavancar os recursos necessários para investimentos em modernização da economia do Estado, com geração de emprego e renda.

A publicação joga luz em uma jornada de crescimento futuro do Ceará que implica rompimento com a realidade atual e demanda uma nova visão da sociedade quanto ao papel de cada ente, público ou privado, e de cada cidadão. A produtividade com responsabilidade é a solução e o caminho mais próspero para nossa sociedade.

Francisco Rabelo é presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e coordenador técnico do Ceará Veloz 3.0