Ceará: futuro e planejamento

Não é necessário ser amplo conhecedor da história do Brasil para se ter ciência das nossas dificuldades históricas com o ato de planejar. Não é de hoje que planejamos de forma ineficaz, para em seguida nos deparamos com execução mal feita e uma terrível condição de trabalhar diante de prazos não cumpridos.



Essa dificuldade histórica cobra preços altos na gestão, no orçamento, no tempo de dedicação de todos que atuam no setor público. A maioria ciosa das suas obrigações, porém dificultada pelos labirintos jurídico-administrativos.



Assim segue-se sem a certeza da implementação de ações de Estado ao invés das de governo. O resultado é prejuízo e descontinuidade. Além da cobrança, com razão, da população. Tudo isso gera um ciclo nefasto de viés econômico, social e comportamental porque passa-se a achar que os atrasos em obras e políticas públicas são normais. Não são!



Porém, se, por um lado é evidente a dificuldade de ler cenários no Brasil em virtude da instabilidade político-econômica, não nos faltam mentes brilhantes para criar modelos metodológicos e gerenciais de tal forma que a gestão pública de alto nível permita a um estado pobre como o Ceará executar a imensa quantidade de obras, de programas sociais, de benfeitorias em todos os municípios, de parcerias longevas e consistentes, sem abalar fiscalmente as contas públicas.



Trago um exemplo do qual todos devem se orgulhar, que é o Conselho de Governadores reunido para debater o Projeto Ceará 2050. Planejamento é compromisso com o futuro. O futuro representado no encontro de seis ex-governadores com posições políticas distintas, mas que se juntam ao Governador Camilo Santana e à futura Governadora Izolda Cela para contribuir apartidariamente com o Projeto Ceará 2050. E é bom que se diga sobre o Conselho de Governadores e o Projeto Ceará 2050: o primeiro já está protegido pela constituição estadual, e o segundo terá em breve a lei que o institucionalizará.



Parabéns a todos os ex-gestores que participaram. Parabéns para essa iniciativa que receberá muitos que ainda estão por vir. Isso é futuro. Isso é planejamento.

Romeu Aldigueri é deputado estadual pelo PDT