Ceará consolida relevância no comércio de hortifruti em 2024

O ano de 2024 foi marcado por avanços expressivos no setor de hortifrutigranjeiros do Ceará, consolidando o estado como protagonista nacional e com presença crescente no mercado internacional. De acordo com dados recentes, o Ceará assumiu a liderança na produção de tomate no Nordeste, com uma colheita estimada em mais de 195 mil toneladas, superando a Bahia e apresentando um crescimento de quase 6% em relação a 2023. A Serra da Ibiapaba, na divisa com o Piauí, é responsável por mais de 60% dessa produção.

Talvez esse seja, inclusive, o motivo do crescente interesse do estado vizinho em reivindicar parte da região conhecida popularmente como Serra Grande, que abrange os municípios de Guaraciaba do Norte, Tianguá, São Benedito, Ibiapina e Ubajara.

No comércio exterior, o agronegócio cearense alcançou um saldo positivo de US$ 198,1 milhões entre janeiro e outubro de 2024, com exportações totais de US$ 340,3 milhões. As frutas representaram 27% desse valor, com destaque para melões, melancias, bananas, mangas e mamões, que juntos movimentaram US$ 91,9 milhões.

A presença ativa do Ceará em eventos internacionais como a Fruit Logistica (Alemanha) e a Fruit Attraction (Espanha) reforçou sua inserção global, atraindo novos investimentos para o setor hortifrutigranjeiro. Paralelamente, o lançamento do Plano Safra 2024/2025 destinou R$ 1,8 bilhão ao fortalecimento da agricultura familiar, com destaque para a fruticultura orgânica e a adoção de práticas sustentáveis. A atuação conjunta de entidades públicas, produtores e associações tem sido determinante para ampliar a competitividade cearense no mercado nacional e global.

Ao longo do ano, o estado também registrou crescimento em culturas estratégicas como castanha de caju, mandioca, maracujá e melão. Além disso, ações voltadas à inovação tecnológica, como o uso de irrigação inteligente, sistemas de rastreabilidade e assistência técnica contínua, vêm modernizando o campo e reduzindo perdas.

Esses avanços refletem o sucesso de políticas voltadas à diversificação, sustentabilidade e abertura de mercados, que vêm transformando o Ceará em referência nacional na produção de frutas e hortaliças, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e social em todas as regiões produtoras.

Felipe Veras é empresário