Ceará celebra o Dia da Energia

Neste 29 de maio, marcado como o Dia Mundial da Energia, há muitos motivos para nós, cearenses, celebrarmos. A começar pela efeméride em si: a data foi criada com o intuito de incentivar o uso consciente de energia e a preferência por fontes limpas e renováveis. E isso tem sido feito, de maneira contundente, em nosso Estado. A transição energética é uma realidade no Ceará, no Brasil e em todo o mundo. Mas, neste processo, temos atuado com destacado protagonismo.

Na corrida pela descarbonização por meio da produção de energias renováveis, com destaque para o hidrogênio verde, largamos na frente. Em nosso território, foi produzida a primeira molécula de H2V do País. Aqui, também será instalado o HUB de produção e exportação do combustível sustentável, numa conexão direta com o Porto de Roterdã, na Holanda, o maior da Europa. Uma logística ímpar e fundamental para nossas aspirações de desenvolvimento.

Há também nossa estratégica localização geográfica, que em tudo convergiu para a instalação do HUB e que nos favorece na produção de energia solar fotovoltaica. Temos ainda nossos ventos constantes, que nos beneficiam na produção ininterrupta de energia eólica. Por fim, e não menos importante, temos nossa gente! Um povo trabalhador, com coragem e disposição para entregar ao mundo o retorno de nossa merecida notoriedade.

Para fazer valer todas essas vantagens, aproveitemos o atual momento do setor, que experimenta uma inédita evidência. Portanto, no Dia Mundial da Energia, temos orgulho de trazer as boas novas sobre o Proenergia Summit 2023, realizado pelo Sindienergia-CE, com o apoio da FIEC e do Sebrae. Nesta quinta edição, traremos uma importante discussão sobre a transição energética que queremos para o Ceará e para o Brasil.

Será nos dias 20 e 21 de setembro, no Centro de Eventos do Ceará. Com uma proposta focada em experiências exitosas, reunindo os maiores players do setor, o Proenergia contará com espaços voltados à realização de negócios e colocará em evidência o que há de mais moderno no segmento, abordando o H2V, ESG, abertura de mercado, eólica offshore, geração distribuída, dentre outros temas. Todos estão convidados.

Luis Carlos Queiroz é presidente do Sindienergia e CEO da B&Q