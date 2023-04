Ceará à luz das mudanças

Houve um tempo no Ceará em que a regra na mudança de gestão era o desmonte. Para um gestor se firmar como o “novo” era preciso destruir as marcas do “velho”. E não importava se as ações funcionavam ou não. O interesse público passava ao largo diante dessa cultura nefasta e patrimonialista em cuja essência havia o pior dos comportamentos assumidos por pessoas públicas: sentiam-se donos do que na verdade é de todos.



Os processos democráticos trataram de mudar essa realidade. Agora moderno é evoluir as políticas, reconhecendo que são importantes para seu tempo, analisando a mudança de contexto e colocando nesse cálculo o interesse da sociedade. Claro que me refiro aqui à maturidade e estabilidade desenvolvida no Ceará nas últimas décadas.



O caso emblemático é a educação cearense, reconhecida nacional e internacionalmente. Chamo atenção também para o que vem ocorrendo na saúde. A infraestrutura física, as pesquisas desenvolvidas pela Universidade Estadual do Ceará, e as mudanças desenvolvidas pelo Governador Elmano de Freitas no caso da Fundação Regional de Saúde, apontam para uma base sólida sobre a qual surgirão benéficas surpresas.



O regime de contratação dos dois mil concursados que passarão a ser estatutários e serão chamados ainda este ano, destinados ao organograma da Secretaria de Saúde, garante ao Ceará o avanço de uma gestão funcional unificada com critérios uniformes e respeito às cargas horárias de cada atividade.



Isso é possível graças ao ex-governador Camilo Santana que iniciou um projeto de mudança significativa, à ex-governadora Izolda Cela que encaminhou estudos que melhorassem a ideia com base nas mudanças de cenário, e, agora, ao Governador Elmano que respeita entendimentos coletivos.



O parlamento, a casa do povo, debateu, votou e aprovou. Esse texto, cearenses, é para dizer que o Ceará vive seu momento de maior maturidade democrática, com instituições evoluindo, recuando quando necessário, avançando quando há segurança. Com olhar de estado, não de governo, somos cada vez mais, a terra da luz.