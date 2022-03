Ceará - a escassez de água no interior e a crença de chuva no dia de São José

Desperdício e escassez de água retratam realidades distintas no estado cearense. Enquanto na capital há descontrole no tocante ao uso racional, alguns interiores sofrem com a falta d'água. Em tempos de escassez, mesmo em período de quadra chuvosa, é fundamental o debate permanente de conscientização para o consumo responsável, evitando crises hídricas de grande proporções.

Os nordestinos estão alicerçados pela previsão meteorológica, crenças e profecias - o importante é que chegue a chuva! A fé em São José, padroeiro defensor do agricultor, faz o homem do campo acreditar que, chovendo no dia 19 de março, o ano será de fartura. Por outro lado seguem os presságios dos profetas da chuva, que se mantém culturalmente vivos pela tradição, que passa por gerações.

Com a fé fortalecida, homens e mulheres do campo acompanham procissões realizadas em homenagem ao padroeiro São José, que são celebradas em março, mês de maior registro de chuva no Estado. Por conseguinte, os profetas avaliam as condições climáticas a partir do nível da água nas cacimbas, das casas de cupim, das resinas em árvores, dentre outros sinais que nos arrebatam e nos enchem de esperança.

Seja por São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus Cristo, padroeiro do Ceará ou através de profecias de homens e mulheres que estudam a natureza, ainda que de maneira rústica, que se distancia do ambiente acadêmico, estamos aqui para celebrar e confiar que um bom inverno chegará.

Keivia Dias é ativista social