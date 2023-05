Catarata: avanços necessários

Os atuais avanços da tecnologia são benéficos para inúmeras áreas da nossa vida. Na saúde ocular, as novas tecnologias auxiliam no tratamento e cura das mais diversas enfermidades. Uma delas, a catarata, tem procedimento cirúrgico seguro, rápido e eficaz.

A catarata acomete o cristalino, lente situada na parte de trás da íris, cuja transparência permite a passagem dos raios de luz e sua chegada à retina para formar a imagem. Essa lesão torna o cristalino opaco e dificulta a visão e sua nitidez, tornando-a embaçada. Entre as causas estão envelhecimento, diabetes, uso de colírios sem indicação médica e inflamações intraoculares. Em casos raros, a doença é congênita.

A condição é detectada por diferentes exames, como o biomicroscópico feito na própria consulta com especialista ; master, que fornece medidas da estrutura interna do olho; e marcador digital com estações de laser, que mapeia o órgão e serve como guia para auxiliar na precisão da cirurgia. Essas e outras ferramentas permitem a melhor avaliação de cada caso de catarata e maior acerto no diagnóstico e tratamento.

Para a cirurgia de catarata, o laser de femtosegundo é o principal e mais moderno instrumento da área. A técnica permite uma minúscula incisão para a retirada da área afetada na córnea e colocação da lente intraocular, que substitui o cristalino danificado. O laser possui sensores e controles que garantem a segurança do procedimento, tornando a recuperação do paciente mais rápida e permitindo seu retorno às atividades cotidianas em um menor intervalo de tempo.

Além da cirurgia, as lentes intraoculares também possuem tecnologia avançada, pois seus diferentes tipos se adaptam ao perfil e necessidade de cada paciente. Outra facilidade dessa ferramenta é seu design, que pode reduzir complicações, como opacificação da cápsula posterior, que tem alta probabilidade de tornar a visão turva ou embaçada a longo prazo.

Toda essa evolução a favor da saúde tem pontos positivos tanto para médicos, que aprimoram ainda mais seus conhecimentos, como para pacientes, que usufruem de tratamentos mais eficazes, melhorando sua qualidade de vida.

Giuliano Pires é médico oftalmologista e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)