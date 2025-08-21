Diário do Nordeste
Casamento e organização patrimonial

Lara Azevedo
Lara Azevedo é advogada
A escolha do regime de bens é uma decisão fundamental no casamento, embora muitas vezes seja deixada de lado em meio aos preparativos afetivos e cerimoniais. Tal definição impacta diretamente o patrimônio do casal durante a união e em situações como separação, falecimento ou atividade empresarial.

No Brasil, os regimes mais comuns são: comunhão parcial, comunhão universal e separação convencional de bens.
O regime da comunhão parcial é aplicado automaticamente na ausência da escolha de outro regime por meio do pacto antenupcial. Nele, os bens adquiridos após o casamento pertencem a ambos os cônjuges, inclusive os frutos dos bens particulares, como rendimentos de investimentos ou aluguéis de imóveis, por exemplo. 

Portanto, os bens adquiridos antes da união ou por meio de herança e doação - sem cláusula de comunicação - permanecem como patrimônio individual. Além disso, as dívidas assumidas durante o casamento podem ser partilhadas, havendo a presunção de que estas foram contraídas em benefício do casal. A administração dos bens comuns cabe a qualquer um dos cônjuges, mas a disposição deles exige a anuência do casal, em conjunto.

Já no caso da comunhão universal, todos os bens — anteriores e posteriores ao casamento — se tornam comuns, salvo heranças e doações com cláusula de incomunicabilidade e dívidas anteriores à união. Esse regime tem sido cada vez menos escolhido, principalmente por empresários e profissionais com patrimônio próprio, pois todos os ativos e passivos dos cônjuges se misturam.

Assim, as dívidas ou riscos empresariais de um cônjuge podem afetar diretamente o outro, mesmo que este não participe da empresa, o que pode comprometer a segurança patrimonial do casal.

Ao contrário disso, na separação convencional não há bens em comum, ainda que adquiridos após o casamento. Cada cônjuge mantém seu patrimônio de forma independente.  A administração dos bens é individual, sem necessidade de autorização do outro.

Apesar de muitos acreditarem que esse regime exclui o cônjuge sobrevivente da herança, o entendimento atual do STJ é de que ele pode, sim, ser herdeiro necessário, salvo disposição testamentária em contrário.

A decisão acerca do regime de bens deve ser vista como uma forma de planejamento e proteção patrimonial. O diálogo entre os noivos, aliado à orientação jurídica, é essencial para definir o modelo mais adequado à realidade e aos objetivos do casal para a organização patrimonial desejada.

