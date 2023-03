Apesar do avanço tecnológico na medicina, o câncer de próstata ainda é o tumor maligno que mais mata o homem. O INCA (Instituto Nacional do Câncer), projeta que são esperados pelo menos 3 mil novos casos de câncer de próstata no Ceará em 2023.

Alguns fatores contribuem para isso, incluindo a genética e a demora no diagnóstico. Apesar de haver um aumento no número de homens procurando exames preventivos, o que resulta em diagnósticos precoces e maiores chances de cura, este ponto ainda é desafiador. Por isso, tantas vezes o papel da mulher é imprescindível no processo, pois quando há resistência dos homens, eles são levados pela esposa.

Apesar da luta pelo diagnóstico precoce, a cirurgia para o câncer de próstata pode causar efeitos colaterais, como incontinência urinária e disfunção erétil, que afetam diretamente a vida íntima do casal. Daí a importância do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, antes, durante e depois. São fisioterapeutas, enfermeiros, terapeutas, psicólogos, que ajudam na jornada.

Neste ponto, a psicóloga e escritora, Jaqueline Mesquita, autora do livro no qual tive a honra de redigir o prólogo, “Casal e prostatectomia: Narrativas de Mulheres”, recém lançado, apresenta as histórias de mulheres que passaram por esse processo, destacando as dificuldades enfrentadas pelos casais e a presença indispensável de uma sólida rede de apoio.

Após analisar o caminho árduo que esses casais seguiram durante todas as fases do tratamento do câncer de próstata, desde o diagnóstico até a realização da cirurgia e do seguimento do pós-operatório, podemos perceber que nenhum desses pacientes teve acesso a um tratamento cirúrgico minimamente invasivo, seja por abordagem laparoscópica ou robótica. À época, claro, em torno de 10 anos atrás, não existia o acesso a essas abordagens com tanta facilidade como temos hoje.

O que nos mostra que nem tudo são dores. Estudos recentes apontam que a prostatectomia robótica tem melhorado os resultados funcionais da cirurgia, apresentando melhores taxas de recuperação da continência urinária e da função sexual, proporcionando aos homens obterem uma recuperação da ereção em alguns meses.

Informação, quebra de preconceitos e a busca pela qualidade de vida, é o que precisamos para a sociedade, mas principalmente para os homens.

Hoje, isso é possível, em razão dos movimentos finos e precisos que o robô proporciona no ato cirúrgico, proporcionando a preservação dos nervos adjacentes à próstata, que são responsáveis pela função erétil.

A prostatectomia pode deixar sequelas importantes, mesmo com acesso minimamente invasivo e, com a análise de todo o material e percebendo o caminho dos casais que enfrentaram o câncer de próstata, percebe-se que não houve acesso adequado a informações e apoio durante todo o processo.

Bruno Ferreira é uro-oncologista e cirurgião robótico