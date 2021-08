Casa Civil conduzindo política

Legenda: Mauro Benevides é ex-senador pelo Ceará Foto: Arquivo pessoal

Os rumos da política brasileira terão, agora, a participação direta do senador piauiense Ciro Nogueira, “discípulo” do clã que teve como vulto exponencial Petrônio Portela Nunes, considerado habilíssimo condutor do processo político nacional, em pleno regime militar. Durante quase toda a década de 1970, quer como ministro ou como senador, o ex-presidente do Senado, de cuja Mesa Diretora este articulista foi integrante, na condição de segundo secretário, tornou-se figura imprescindível, em momentos preponderantes para o Brasil, especialmente quando Primeiro Mandatário o general Ernesto Geisel.

Embora Ciro não haja vivenciado aquela época, em seus múltiplos aspectos, principiou a identificar-se com o cenário político de seu Piauí, vinculado ao competente Petrônio, que quase chegaria a ser o Presidente civil no pós-ditadura.

Experimentando, ainda jovem, tais movimentações, o substituto de Luiz Eduardo Ramos desponta com perspectivas otimizantes, já que desfruta de prestígio junto ao presidente Bolsonaro, num instante ainda delicado da vida política nacional.

Como uma das “cabeças pensantes” do Centrão, ao lado do presidente da Câmara, Arthur Lira, ele se acha respaldado, ostensivamente, pelo titular do Planalto, com incursões no Congresso, já que pertence ao Senado Federal, em cuja cadeira deixará pessoa com quem tem laços familiares, num referencial da potencialidade de sua liderança no Estado.

Com a proximidade da luta sucessória no ano vindouro, quando o atual chefe de nossa Nação já se apresenta como concorrente a uma nova investidura, caberá a Ciro Nogueira articular esquemas de invencibilidade, em meio à desafiante dupla Ciro Gomes-Lula, atuando em redutos de maior densidade, num confronto que também poderá ter João Dória e outros nomes de ressonância entre os segmentos sociais.

Manter o Poder Executivo harmonizado não será tarefa apenas hercúlea, mas necessitada de perspicácia e talento, requisitos não muito fáceis de brotar da genialidade já posta em prática para a refrega.

No tablado de uma pugna dessa magnitude, é o caso de repetir-se o conhecido jargão: “quem for fraco que se quebre...”.

Mauro Benevides

Jornalista e senador constituinte