Acabamos de atravessar mais um Natal. Houve tempo em que, nesse período do ano, as pessoas costumavam manifestar umas às outras, por meio de cartões natalinos, seus votos de boas festas e de um feliz e venturoso ano novo. Era gesto de bom tom , de gentileza, de atenção, a costumeira troca de mensagens de otimismo, de paz e de felicidade entre as famílias. O avanço tecnológico (com o qual eu, incorrigível conservador para certas coisas, nem sempre vejo com bons olhos!), porém, tem colocado este hábito tão bonito no rol das relações em desuso, entre os indivíduos.

Lamentável! Ainda hoje escrevo (sim, continuo a redigir cartas, e fá-lo-ei sempre!) para pessoas no Brasil e no exterior. De várias delas recebi belos cartões de natal, que desejei retribuir , procurando alguns cartões tão belos quanto aqueles em lojas de Fortaleza. Decepção total, porém! Nem mesmo a livraria das Edições Paulinas - que detinha um enorme espaço onde vendia cartões de natal de todos os tamanhos e padrões de beleza, desde os menores e mais simples até cartões grandes, com motivos natalinos mais trabalhados - dispõe mais daquela seção. Esta reduziu-se a uma gôndola onde uma paupérrima, limitada e ridícula variedade de cartões ainda pode ser encontrada.

Faço tal reflexão para que pensemos um pouco. Não faz muito tempo, o costume da troca de cartões de natal era rotineiro. As pessoas escreviam de próprio punho suas mensagens, com seu estilo próprio. Sei que tudo muda, que as coisas se transformam, neste avanço contínuo e cada vez mais avassalador do alegado progresso.

Porém, não vejo como “progresso” esse imediatismo desenfreado, essa insensibilidade geral que vai tomando conta das pessoas, virtualizando todos os contactos, criando meios de dependência total que fazem com que os indivíduos mais jovens estereotipem simplesmente, como “coisa do passado”, antiquada, ultrapassada, atitudes como a troca de mensagens de natal, entre tantas outras. Vivemos um processo silencioso e progressivo de imposição da tecnologia sobre velhos e bons costumes, asfixiando as relações e ridicularizando quem teima em ainda praticá-las. Triste sinal dos tempos!

Gilson Barbosa é jornalista