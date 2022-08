Carta aberta a um político pastor

Meu caro pastor, provavelmente votarei em você, não por sua luta de fé, pois sigo outra teologia, afinal, respeitamos as nossas crenças incomuns, mas votarei em você, por sua cosmovisão social, solidariedade e benfeitorias assistenciais ao povo, que a meu ver essas são as qualidades inerentes a qualquer político e nisso temos interesses comuns.

Porém, lamento que tenha se inscrito como “pastor” na Justiça Eleitoral para a sua candidatura parlamentar, porque eu não voto no pastor da igreja, eu voto no político da sociedade e quando você se utiliza do nome da profissão de fé, em nada se diferencia daqueles pastores que usurpam o eleitorado confessional, à maneira de coronéis contemporâneos e seus votos de cabrestos.

Os pastores de igreja candidatos da atualidade, não raro, angariam seus votos entre seus correligionários e às vezes de forma abusiva, prometem benfeitorias à igreja e a seus frequentadores e, algumas vezes, até se autodenominam candidatos de Deus, ousando usar o nome de DEle em vão, como se Deus o escolhesse em detrimento dos demais, pois todos são seus filhos e Ele não tem preferências formais, somente há de preferir os que fazem o Bem.

Chamá-lo pelo próprio nome, Pedro, João, Tiago, em nada o desmerece, muito pelo contrário, a sua imagem foi construída como pedra angular da igreja que acolheu e ajudou o povo de qualquer raça, credo, feito um samaritano no caminho.

Se você fosse um “pastor político”, não buscaria o pleito eleitoral, porque você sabe que um pastor também faz política ao construir uma sociedade mais justa, contudo, como você é um “político pastor”, deveria se abster de usar a alcunha religiosa visando a urna eleitoral, que por sinal a cada dia mais cresce segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, para não confundir o ministério divino, com a corriqueira da eleitoral, e há os que usam escrúpulos, que dizem intermediar as coisas de Deus na política, mas Deus não lhes deu procuração e nem precisa de representantes para isso, prefere os homens de Bem na política, mesmo que sejam ateus.

Rogério Silva é professor universitário, doutor em Direito e Ordem Constitucional (UFC). É autor do livro Politica e Fé