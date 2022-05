Carreira e maternidade

A maternidade é uma questão sobre a qual todas as mulheres, em algum momento de suas vidas, irão refletir. Tanto as que desejam ser mães como aquelas que não desejam, sofrem algum tipo de cobrança social acerca da maternidade. Por outro lado, empresas ainda enxergam a maternidade como um risco a pessoas que já estão empregadas e àquelas com carreiras consolidadas. Por isso, muitas mulheres optam por adiar os planos de ter filhos ou até mesmo desistir deles. É comum pensar que as profissionais não entregarão o desempenho esperado.

É cultural. O que precisamos é descontruir o pensamento intrínseco que o cuidado parental deve ser feito apenas pelas mães, sobretudo nos primeiros anos dos filhos e que para que as mulheres assumam posições no trabalho, seja necessário escolher entre a família e a carreira.

O trabalho vai muito além de uma condição pela manutenção financeira, mas constitui a identidade, uma parte muito importante da vida, tanto pelo desenvolvimento de habilidades quanto pelo sentimento de realização. Cumprir com dedicação, amor e zelo o papel de mãe e ainda ser uma profissional de sucesso é o desejo de todas.

A chegada de um filho é um momento precioso, mas esse período pode ser um desafio profissional também. Uma pesquisa da Catho, revela que após a chegada dos filhos, as mulheres abandonam suas carreiras 5 vezes mais do que os homens. E quando decidem retornar ao mercado, encontram dificuldades e salários inferiores aos que tinham antes da gravidez. Precisamos falar sobre isso e buscar estratégias para mudar esse cenário.

Em tempos de transformações, há espaço e muitas possibilidades para que a mulher seja reconhecida por suas competências. Ser mãe não pode ser um impeditivo para o crescimento profissional. As mulheres possuem competências que se potencializam com a maternidade e agregam muito a sociedade quando administrados em todos os âmbitos, principalmente no profissional. Afinal, mães são mulheres fortes, resilientes, com um alto senso de urgência, bem como organizadas, multitarefas e ágeis na tomada de decisão. Para que melhores Softskills que a habilidade de maternar?

Fernanda Macedo é mãe e diretora de Recursos Humanos da Mêntore Consultoria