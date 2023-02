Carnaval com moderação

O carnaval está aí e com a festa milhares de pessoas encontram um momento para curtir, brincar e descansar. Para aqueles foliões que costumam exagerar nesse período de folga, muito cuidado com os excessos, principalmente com os alimentos e bebidas que forem consumidas. O álcool, alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar fazem muito mal para a saúde, e para quem está tentando engravidar, mais ainda. Uma dieta rica em frutas, legumes, verduras, aliado a uma boa hidratação e uma noite bem dormida são essenciais para a saúde de qualquer folião.

Outro ponto que merece grande atenção são as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Geralmente, nesse período de carnaval muitas pessoas acabam curtindo a festa de maneira irracional, e com isso não utilizam preservativo nas relações sexuais.



Só que essa falta de cuidado com o próprio corpo tem um preço alto. As ISTs são causadas por vírus, bactérias e outros microrganismos. Elas são altamente transmissíveis, sobretudo por meio da relação sexual desprotegida. O que muita gente não sabe é que a doença também pode ser transmitida da mãe para a criança durante a gestação, parto ou na amamentação. Em casos menos comuns, a patologia pode ser passada através do contato com mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas.



São vários os tipos de infecções que podem ser adquiridas se a pessoa não se cuidar, são elas: Aids; herpes genital; HPV, Doença Inflamatória Pélvica (DIP); sífilis; gonorreia, dentre outras. Para termos ideia de como essas doenças continuam sendo transmitidas, segundo o Ministério da Saúde, na última década (de 2012 a 2022) foram notificados 408.257 casos de HIV/Aids no país. As ISTs podem também trazer sérios prejuízos para a saúde reprodutiva de homens e mulheres, pois são responsáveis por 25% dos casos de infertilidade, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).



É possível sim curtir o carnaval de maneira responsável, não só com a vida do outro, mas principalmente com a própria saúde, pois tudo em excesso é prejudicial para o nosso corpo. Para quem vai cair na folia o importante é brincar de maneira saudável e com moderação.



Daniel Diógenes é médico especialista em medicina reprodutiva